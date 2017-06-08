英國大選日登場 投票所嚴加戒備

距離倫敦橋恐攻不到一星期，英國大選今天照原訂計畫登場，警方呼籲選民上投票所時保持警覺。

英國3個月內發生3次恐攻，警方不敢掉以輕心，全國投票所將加強戒備。

倫敦警察廳副助理總監杜奧西（Lucy D’Orsi）表示，這次大選的時機點確實是史無前例。

她表示，「當地警方隨時檢視並更新投票所的安全狀況，為了適當分配資源也做了計畫。整體威脅程度仍處於嚴重等級，因此我們呼籲大眾保持警覺，有可疑狀況就向警方報備。」

目前英國的恐攻警示維持在「嚴重」（severe），是第二高的等級，代表恐攻「非常有可能」發生。

隨著又1具遺體被尋獲，3日發生在倫敦橋的汽車衝撞及波魯市場持刀隨機砍人恐怖攻擊造成的罹難者人數攀升至8人。

投票所開放時間為上午7時（台北時間8日下午2時）至晚間10時，隨後馬上徹夜進行開票。

投票過程中，嚴禁媒體預測結果，直到晚間10時之後才會有出口民調結果。由英國廣播公司（BBC）、天空廣播集團（Sky）、ITV等多家媒體合作的出口民調向來可準確預測選舉結果。在2015年上次大選時，就成功預測保守黨會大幅領先。

英國下議院共有650席次，目前保守黨有330席、工黨229席、蘇格蘭民族黨（SNP）54席、自由民主黨9席，其他政黨26席，保守黨僅有17席優勢，英國首相梅伊（Theresa May）希望透過大選增加保守黨席次，藉此在選後11天就要啟動的脫歐談判中掌握更多主導權。

任一政黨只要拿下326席過半數議席就可以組成政府，如果選情明朗，大約在9日清晨3時就可以結果底定。

大選開跑時，種種民調顯示保守黨可以輕鬆過半；然而，選戰中途保守黨和工黨的差距卻逐漸縮小，讓僵局國會（hung Parliament）出現的機率越來越高。

​若是沒有一黨取得過半數議席，保守黨、工黨必須和其他小黨協商組成聯合政府，過程可能需要許多天。2010年，當時保守黨黨魁卡麥隆（David Cameron）在選後第6天，才和自由民主黨組成聯合政府。