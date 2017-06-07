重啟環評 文在寅下令暫停部署薩德系統

（台灣英文新聞／曾冠融​ 綜合外電報導）南韓決議暫停部署爭議性的薩德反導彈系統，重新檢視其環境影響。該決定一出，薩德系統的安置可能延期一年。韓方官員透露，四個近期才抵韓的飛彈發射車將被暫置一旁，另兩個發射車已安置就維持原狀。

薩德反導彈系統，是為幫助南韓抵禦北韓核彈威脅。但不論南韓本土、中國都有強烈反對聲浪。

薩德反導彈系統（終端高空防禦系統）是由美國自行研發製造，所搭載的雷達組可以偵察2,000公里範圍內來襲的導彈，並可中途截擊短至中程彈道導彈。美國目前在關島、夏威夷兩地都有部署薩德系統以因應北韓可能攻擊。日本防衛大臣稻田朋美1月初也曾赴關島考察當地的薩德系統，考慮引進為自衛隊加強反飛彈能力。

然而，甫上台的南韓總統文在寅認為，先前針對薩德基地做的規模過小，做成評價不符合法令要求。為增加薩德入韓的正當性，文在寅要求國防部對薩德用地重新進行環境影響評估。大規模環評程序複雜，預估整體期程至少需一年才能完成。由於眼下的國安情況並不緊迫，環評期間，南韓將全面凍結薩德部署，直到一年後才重新就位。

文在寅過去就曾多次表示，新政府應重新檢視薩德入韓問題。文在寅指出，前政府做出決策前沒有進行公開討論，不夠民主，才會讓國民大感意外。

暫停部署發布前，文在寅才下令徹查4輛薩德發射車偷渡入韓的事情。據悉，有4輛發射車上月25日抵韓，但國防部卻隱瞞事實，並未向青瓦台匯報。對此，國防部表示是為保持和美方的互信機制。但文在寅仍下令徹底清查，究竟是誰主導整個決策過程。