同性婚再跨一步 政院：檢討498法令放寬同性伴侶適用

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導)行政院今召開「同性婚姻法制研議專案小組」第1次會議，秘書長陳美伶會後表示，在同性婚姻法制化之前，建議各部會將498個相關法令，如長照、刑事訴訟法、安寧緩和醫療條例等，不涉及第三人權益部分，檢討後先放寬同性伴侶適用。

戶政機關註記同性伴侶的部份，新增6個有願意受理縣市，包括新竹市、苗栗縣、南投縣、屏東縣、金門縣及連江縣；目前仍有花蓮縣、台東縣、雲林縣、基隆市、澎湖縣等5縣未開放辦理，內政部將協調鄰近縣市或直轄市辦理跨區註記，7月初跨區域註記系統就會完成，目前已有17個縣市開放同性伴侶註記，並將部分法規中的「家屬」定義也納入同性伴侶，如家庭照顧假、簽署手術同意書、監所會面等，已開放對同性伴侶實施。

陳美伶指出，今天會中確定同性婚姻法制化方向，未來台灣的婚姻制度將有「異性婚姻」與「同性婚姻」並存，本於平等權，不論同性或異性婚姻都應受同等的對待與保障。但一個人還是只能有一個婚姻關係，不可能雙性戀同時有異性婚跟同性婚。



陳美伶說，現行民法親屬編婚姻章計有五節，分別規定「婚約」、「結婚」、「婚姻之普通效力」、「夫妻財產制」及「離婚」，小組將針對這些原本以異性婚為規範的內容，逐一檢視同性婚應如何適用及補充，異性婚的規定不會被取代，也不會消失。至於同性婚姻要修民法還是立專法，還不是現階段要討論的議題。

她說，行政院性平處曾經請各機關檢討現行法令得否納入同性伴侶，目前還有498個法令尚未納入，建議各部會在大法官釋字第748號解釋意旨下，為了保障同性結合的雙方當事人權益，在不涉及第三人權益部分，檢討後先行放寬同性伴侶適用，例如長照法、刑事訴訟法、安寧緩和醫療條例等。



另外，陳美伶說，為使社會大眾就此議題能充分表達意見，下週起將在國發會的「公共政策網路參與平台」（http://join.gov.tw）設立討論區，提出希望凝聚社會共識的題目，讓民眾表達看法。



陳美伶舉例，像是同性婚姻的合法年齡，目前同性伴侶註記，各縣市都是規定滿20歲以上，但是現行異性婚姻中，男性滿18歲、女性滿16歲，經過法定代理人同意即可結婚，未來同性婚姻可以幾歲結婚，希望能透過討論得到社會共識。