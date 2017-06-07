亂丟垃圾、捷運偷拍 美籍實況主「消費台灣」引眾怒

(台灣英文新聞 / 社會組 台北綜合報導) 美國知名實況主CJayride近日以「探索台灣」之名，邊直播邊腳踏滑板穿梭在台北街頭。然而，他直播影片中出現種種脫序甚至違法的行為，公然亂丟垃圾、捷運偷拍女生、滑板滑上大馬路等等，昨（6）日引起網民大加撻伐，不滿CJayride扭曲台灣風土民情，醜化台灣形象。

29歲的美國實況主CJayride常常在直播網站「Twitch」上分享他的台灣生活。網民原先期待他會分享些有趣的內容，殊不知內容非常誇張脫序。網友在PTT及臉書爆廢公社中羅列CJayride在影片中的惡劣行徑，諸如將魚丸隨意扔到草叢、把竹筷插在土中笑稱是台灣風俗，還將飲料杯丟棄在捷運站出口。

(CJayride貪圖便利，隨地丟棄飲料杯。圖片截自爆廢公社影片)

此外，他任意將滑板滑上車水馬龍的幹道和機車爭道也引發眾怒。甚至未經允許就把熱心台灣民眾影像放上社群媒體，在影片中恣意批評對方長相。不僅如此，CJayride曾經約兩名台灣女生出遊，暗自拍攝她們吵架影像放上直播，封鎖對方臉書避免聯繫。女生憤怒控訴CJayride根本有意利用她們衝高點閱數。

引人非議的還有，CJayride時常偷拍捷運上的女孩，再大肆評論穿著長相。甚至連考台灣機車駕照也當場直播，遭人勸阻還是屢勸不聽，因此被禁五年內都不得考照。

鄉民批評CJayride的行為偏差，紛紛留言：「不尊重台灣人，把台灣人當笑話」、「很沒教養，一直把低級當有趣」、「看起來一副中二樣」、「最討厭這種人，消費台灣，我們還傻傻的熱情的歡迎你來」。

爆廢公社社團成員周凱，另外補充上他和CJayride的臉書對話內容。CJayride回覆周凱自己確實有把垃圾撿回來，但無論有沒有都不重要，反正都讓他上新聞一夕爆紅。

CJayride也在個人推特上否認所有脫序的行徑，他強調所有影片都是假的，並認為一切的批評是因為「台灣內部一些種族主義者想把外國人踢出台灣」。

根據《廢棄物清理法》，隨地亂丟垃圾可處以新台幣1200元至6000元的罰緩。