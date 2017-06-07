歐洲豪華商旅首選Ford「福特旅行家」搭載自排變速箱全新上市

Ford提供台灣市場全方位的產品陣容，並以One Ford策略讓國內消費者享有與全球同步的最新產品，今日宣布「Ford Tourneo Custom福特旅行家」正式搭載自排變速箱，在節能、安全、大空間的產品特點上提供更優質的乘坐與駕駛體驗，尊爵型售價NT$ 146.9萬元、豪華型NT$ 165.3萬元全新上市。

輕鬆自排駕馭 14.2km/L 同級最佳油耗

Ford全新歐洲豪華九人座商旅Tourneo Custom福特旅行家，以符合歐盟EURO 6環保法規的2.0升EcoBlue直列四缸渦輪增壓柴油引擎，全新搭載SelectShiftTM自排變速箱，不僅達到嶄新節能的環保動力，亦提供了用車人更加輕鬆便利的駕馭體驗。

Tourneo Custom福特旅行家提供兩種動力輸出，尊爵型車款擁有130匹最大馬力與39.3公斤米峰值扭力；豪華型車款則可創造最大馬力170匹，峰值扭力41.3公斤米。2.0升EcoBlue直列四缸渦輪增壓柴油引擎以多項精密科技技術，有效降低機械運作摩擦力，提升整體燃油經濟性。而怠速運轉時，有效降低約4dB的噪音，讓柴油引擎運轉靜肅性與精緻度全面提升。

其噴油系統採用8個孔徑120微米錐形孔壓電式噴油嘴，不僅讓柴油的霧化效果更佳、燃燒更完全，動力傳輸更直接，引擎在低轉速時的扭力輸出更佳。而「鏡像進氣岐管設計」使油氣充分混合，有效減少碳微粒產生，搭配智慧型節能裝置Auto-Start-Stop引擎自動啟閉系統，可在車輛怠速時自動關閉引擎運轉，將油耗表現大幅提升，尊爵型及豪華型各別達到平均13.8km/L及14.2km/L之同級最佳油耗表現。

內裝配備再升級 賓至如歸的歐洲豪華商旅

Ford Tourneo Custom福特旅行家擁有同級最大的乘載空間，車艙座椅配置以3+3+3完整九人座空間布局，創造賓至如歸的乘坐空間。充裕寬敞的行李廂置物空間，能輕鬆滿足全家大小旅行或頂級商務接送服務之需求。

Ford Tourneo Custom福特旅行家提供4.2吋彩色螢幕，營造車室寬闊大器的視覺體驗，駕駛者也能輕鬆瀏覽行車資訊及選擇所需功能。而音響系統以10具揚聲器布局，提供車內乘客如小型劇場般的音樂饗宴。

配備前、後方距離偵測雷達，可偵測並警示車外物體與車身之距離，降低碰撞危險發生。車身外側以堅固耐用的迎賓踏板讓後座乘客穩踏腳步，安全上下車。豪華型車款搭載雨滴感應式雨刷、光感應自動頭燈、彎道輔助照明燈、同色電動收折後視鏡、暗色玻璃及16吋鋁合金輪圈，打造實用且舒適的乘用體驗，因而長期獲得飯店、旅遊、租賃等商務應用之業者青睞。

Euro NCAP撞擊測試最高五顆星安全評價

Ford Tourneo Custom福特旅行家不僅以節能及大空間為優勢，在安全性能上更是從不妥協，標配6具SRS輔助氣囊，更榮獲Euro NCAP最高五顆星安全評價。主動安全裝置囊括ESP電子車身動態穩定系統、HSA斜坡起步輔助系統、ALC主動式負載控制系統、RSCTM車輛防滾系統、TCS循跡防滑控制系統等豐富且全面的安全保護。其豪華舒適與安全兼具的乘坐品質，不僅提供家庭出遊安心旅程，更是企業、租賃公司及旅遊業者提供頂級接送服務的最佳選擇。全新「Ford Tourneo Custom福特旅行家」自排車款尊爵型售價NT$ 146.9萬元、豪華型NT$ 165.3萬元正式上市。