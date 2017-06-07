特色學校教育部頒獎 新北巿四連霸獎金創新高

特色學校大放異彩！新北市政府教育局今（7）日參加教育部國民及學前教育署「推動國民中小學營造空間美學與發展特色學校計畫」頒獎典禮，全國獲獎學校計有158校，其中新北巿共有高達50所國中及國小獲獎，不論總成績、名次或校數皆為全國之冠，連續四年獲得全國第一，並獲教育部核撥新臺幣910萬元補助。

本市今年度計有8校獲得「攜手標竿」獎、8校獲得「特優」獎、8校獲「優等」、14校獲「甲等」獎、8校獲「攜手聯盟」獎及4校獲「新興優質」獎等殊榮，各獲40萬、20萬、10萬元不等獎金補助，發展校本特色課程，建立優良學校品牌。其中，三峽介壽國小與鶯歌永吉國小共同攜手聯盟，以「阿泗坑口望埔頂 富桂桔饗創藝雲」為課程主軸，讓師生徜徉富涵自然人文美學的夢想旗艦校園，拓展學習視野，今年參加教育部營造空間美學與發展特色學校計畫，榮獲全國攜手聯盟組-攜手標竿學校與攜手聯盟學校殊榮。緊臨深坑老街的深坑國小以老街為教室、以校園為農園，發展「誠食之道」特色課程，讓孩子從學習歷程中體現人與土地和食材的關係，從而培養「誠食」的核心素養。首次參賽即獲得特優之肯定，充份顯示本市學校深耕特色課程之實實力。

教育局主任秘書歐人豪表示，新北巿為彰顯學校教育價值，促進精緻學校文化，引領社區永續經營成長，長期推動新北之星特色學校方案，鼓勵中小學以學生為主體，引入社區人力、物力資源，系統化發展亮點特色課程，並透過學校空間營造，逐步形塑出以空間美學及在地特色為導向的特色學校。教育部國民及學前教育署辦理「106學年度推動國民中小學營造空間美學與發展特色學校計畫」評選，本市不但連4年奪冠，且校數在3年內增加26所，顯示新北市深耕學校特色、挹注的資源與心力，獲得全國肯定及嘉許。