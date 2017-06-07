2017「I See！教育原創力」未來教育國際論壇 700位教師齊聚共學

臺灣圖書館盛大辦理「2017『I See！教育原創力』未來教育國際論壇」，邀請芬蘭赫爾辛基教育 局委員長馬姬歐．凱洛寧博士（Marjo Kyllönen）暢談目前芬蘭的教育改革，並邀請國內公益平臺 基金會嚴長壽董事長進行教育專題講座，新北市副局長蔣偉民也到場 鼓勵近700名基礎教育的第一線教師，保持對教育的熱忱，挑戰未 來教育的無限可能。

副局長蔣偉民表示，面對變化多端的全球化時代，未來人才必須具 備「人際互動」、「自我負責」以及「活用知識」三大關鍵能力，負 責國中小基礎教育的第一線教師是教育革新的最大希望。新北市這些 年來推動學習共同體、活化教學、行動學習等翻轉教育政策，即是希 望活化教育現場，帶給教師持續精進的動力。另外也透過創意科學教 育、創客教育、程式教育的推動，以STEAM跨領域學習為發展主 軸，讓學生主動發現問題、經由思考及團隊合作，找出問題解決方法 ，藉此培育學生具備臺灣未來人才所需關鍵能力，這也是新課綱「 自發、互動、共好」教育革新的重要發展方向。

本次論壇以「國際化」與「在地化」為主題，探討「未來教育」的樣 貌，全心投入偏鄉教育的公益平臺基金會嚴長壽董事長表示，臺灣不 缺批評的人，缺的是捲起袖子的人，呼籲基層教師及家長們深耕基礎 教育，讓教育成為臺灣的競爭力。芬蘭赫爾辛基教育局委員長馬姬歐 ．凱洛寧博士（Marjo Kyllönen）表示未來孩子需要培養團隊合作能力、創造力、 適應力及跨領域的思考判斷力，而分科教學已經無法滿足教育的需求 ，教師需要跨領域學習，以跨領域的專題設計來豐富孩子的學習。

下午進行的「未來教育實驗室」，邀請「未來教育‧臺灣100」創 新教學的5位得獎教師分享教學個案，其中新北市國教輔導團自然與 生活科技領域專任輔導員陳振威老師，分享自強國小SARS團隊的 STEM教育課例「蟲蟲演很大」，學生先透過昆蟲文本閱讀探究昆 蟲的特殊行為，接著融合語文與表演藝術進行角色扮演，從創作劇本 、製作道具，學生將自己幻化為蜻蜓、紋白蝶演出精彩的自然協奏曲 ，在創作的過程中不斷咀嚼屬於昆蟲的自然科學知識，也讓學生驚嘆 原來昆蟲世界這麼神奇。阿威老師的自然課從教學共同備課就充滿實 作與跨領域的學習，地球科學(天文-四季天空)、生物(植物分類 與闖關)以及昆蟲生態(甲蟲與蝴蝶)融入科普閱讀與藝文創作，教 學過程中，教師本身就是學習者。老師們從完成自己的星座海報、植 物闖關與種子包埋標本、蝴蝶角色扮演與立體剪紙，透過不同領域的 教師聚在一起備課，相互討論學生的迷失概念與教學可能遭遇的問題 ，共同找出解決的方法，達成促進師生樂在教與學的目標。