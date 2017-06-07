臺灣中小企業銀行為善盡企業社會責任 啟動金融重建專案

受到今(2017)年6月梅雨鋒面及西南氣流影響，全台降下豪大雨，各地災情陸續傳出，臺灣中小企業銀行秉持「人溺己溺，人飢己飢」之在地關懷精神，立即啟動金融重建專案，以協助受災戶，配合辦理下列紓困貸款:

一、房屋受損紓困貸款： 適用範圍為遭受天然災害民眾自有住宅毀損、修繕或購置日常生活必需配備者，如家具、家電及交通工具等。貸款額度最高200萬元（含購置日常生活必需配備限額20萬元），貸款期限分為住宅重置或修繕最長20年，寬限期最長3年；購置日常生活配備者最長5年，寬限期最長6個月，貸款利率目前為年息2.095%。

二、企業紓困貸款: 本次將以「中小企業災害復舊專案貸款」給予受損企業最快速之支援，俾利重回營運正軌，亦讓受災戶均能夠早日修復家園、恢復正常生活。貸款額度最高依受災復工營業計畫金額之8成，貸款期限分為廠房、營業場所等重置或修繕最長15年，寬限期最長3年；機器、設備等重置或修繕最長7年，寬限期最長2年；購買原料、物料、商品等所需週轉金，最長5年，寬限期最長2年。

凡受到本次豪雨災害事件波及之客戶，亦將配合給予授信寬緩措施。

詳情請洽該行全省各營業單位洽詢，免費服務專線：0800-00-7171，或本行網站: http://www.tbb.com.tw 。