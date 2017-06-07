2017富邦投資論壇:全球布局可關注日本、印度市場

富邦證券日前舉辦了「2017富邦投資論壇」，在台股上萬點後，針對下半年的投資布局，特別邀請東京證券交易所執行總監川井洋毅、Kotak集團CEO Ruchit Puri、先探投資周刊社長謝金河、工研院經理石育賢、比亞迪董秘李黔、立凱-KY董事長張聖時、貿聯-KY總經理鄧劍華、凱勝綠能副總經理劉弘麟等各界專家及兩岸業者共同探討，未來的全球經濟發展及投資趨勢。富邦證券和與會專家一致認為，海外市場可以留意日本和印度，日股ETF適合靈活多空操作，而具龐大建設需求與消費力的印度市場適合長線布局；而在台股上萬點後，考驗在於內資的信心面，長期持股要挑毛利率、營益率高的股票；產業前景則看好電動車相關產業，2020年將是關鍵，由於IT是台灣的強項，因此台灣供應鏈參與的機會非常大。

海外投資 日股ETF適合靈活多空操作

川井洋毅說，自2013年來，安倍經濟學的確使日本GDP（國內生產毛額）水準增進，不僅2016年已達540兆日圓水準，日經225指數由1萬點推升到2萬點水準，失業率也因鼓勵女性投入就業而由4.2％降至3.1％，TOPIX成份股平均股東權益報酬率更由2011年的3.2％、2012年的5.6％，至2013∼2016年來到7％以上。

加上日本官方推動公司治理也見初步成效，有利於外資快速掌握日股公司及財報資訊，隨全球金融市場投資日股ETF的資產規模擴大，其中，外資占東證ETF交易比重的60％，日本散戶投資者也積極投資ETF，占總交易比也達3成。因此，海外的投資人可以透過投資ETF產品更快速、直接的參與日本股市行情，不論看好或看壞都能靈活多空操作。

龐大建設需求與消費力 推升印度市場

Ruchit Puri說，印度人口占全球六分之一，貧富差距較大，有各種不同等級收入的人口，對應著不同層級的消費需求，而這就是所有企業的機會。從幾個面向來看印度經濟，首先是消費市場龐大，而且每年有千百萬計人口的消費能力從較低的層級躍升到上個層級，潛力無窮；第二、印度推動數位服務、金融改革，由於現在很多印度人沒有銀行帳戶，鼓勵民眾開戶以及日前的廢幣政策，將讓錢回流到銀行，一般家庭有錢也開始投資股市；第三、增加基礎設施，印度政府已經規劃出許多建設，其中將與日本、新加坡合作，建設100個智慧城市，提升就業率。

長遠來看，印度未來1、20年穩健成長，當然還是要提醒一下風險，最大的風險會是全球環境，尤其印度仰賴石油進口，油價的變動影響最大。但反過來想，若發生全球系統性風險可能是投資印度的機會，看好的行業是消費、金融、服務。

台股萬點之後考驗內資信心

謝金河指出，今年第一季上市櫃公司匯損嚴重，但獲利還是達到4485億元的好成績，若還原匯損，今年第一季跟歷史新高紀錄去年第四季獲利差不多，顯示上市公司的基本面是強的。這一波台股上萬點還是靠外資拉抬權值股，萬點之後的表現要靠內資接棒，ＯＴＣ市場是觀察內資動向的指標，未來趨勢還是科技股掛帥，長期持股要挑毛利率、營益率高的股票。

新經濟是全球未來焦點，Apple、Google、微軟、亞馬遜、臉書五大代表企業支撐半邊天，只要這五大企業還在漲，全球股市就沒有太大陰影。因此，台灣今年的當紅產業包括人工智慧、TESLA供應鏈、十二吋矽晶圓、光纖網路股等。

電動車產業前景亮麗 關鍵年：2020年

目前全球已有15個以上國家擁有一萬輛以上的電動車（含複合動力），其中日本更有121萬輛以上，德國、日本、美國等汽車大國都已經將政策轉向電動車，尤其2016年ＣＥＳ展已展出自動駕駛汽車，未來10年，自動駕駛更將是智慧車載市場的重要推手，而台灣車載業者具備相當能量與經驗，絕對有發展優勢。

李黔表示，中國電動車銷量在2016年達到50幾萬輛，預估目標是2020年電動車存量500萬輛，未來一年要增加200多萬輛，尤其電動車零件愈做愈好，估計2020年是爆發點，但要留意的是，中國在2020年將取消電動大巴的補貼，取消補貼之後是否能被市場接受？2020年將是關鍵。張聖時則補充，目前大陸電單車普及，原本就對使用電單車及充電非常習慣，車輛從電單車改成乘用車，市場接受度高，而現在的電動車市場是由中美兩大龍頭比亞迪和TESLA撐著，而中國電動車市場必須成功，才能給全球希望。

劉弘麟強調，從售後市場來看電動車的發展，客戶買電動車最關心的是電池問題，首先就是安不安全？再來就是電池的電容量、性能，包括快充還是慢充、電池壽命等等，電動車每公里行駛電費只占燃油車油料成本的20％至25％，很多業者已看到節省成本的優點，做好使用電動車的準備。鄧劍華表示，美國到2020年目標要有100萬台電動車市場規模，電動車產業的所有業者，不存在競爭對手，大家都是夥伴，共同把市場做大。

未來電動車產業爆發 將帶動供應鏈、零組件企業成長

至於台灣產業的機會呢？專家們一致表示，台灣雖然市場小，但是技術強，台灣供應鏈的機會非常大，包括Google、Apple、nVidia等都進軍電動車，因為電動車的關係，以前進不了汽車工業的企業都能進來，而ＩＴ本來就是台灣的強項，這是台灣企業的優勢。從戰略上，可以關注零件廠是不是能透過合作、合資進入大陸市場，跟著中國大陸在2020到2025年的爆發期一起成長，戰術上，則是合作對象的技術儲備、降低成本、規模量產能力更是重要。

展望未來，電動車產業將伴隨技術提升、經濟規模擴大，以及多元商業模式發展，看好全球的同業共同把電動車、新能源汽車市場規模做大，屆時環保意識與各國政府的支持，將帶動產業爆發，相關供應鏈、零組件企業也一起受益。