打造前瞻技職教育人才 金手選手海外研習 返國成果發表會

新北市政府教育局為展現金手獎選手赴海外研習的成果 ，於今(7)日辦理海外實習成果展，此次研習有澳大利亞、德國與 日本三個海外梯次，共有28位技藝好手及9位優秀指導教師一同至 海外研習。教育局為增進學生學習效果和鼓勵所有獲獎同學繼續精進 ，特別辦理成果發表。

教育局副局長蔣偉民為選手與教師加油打氣，並表示教育局自2014 學年度辦理「金手培訓計畫」，透過在各校選訓、共同基地集訓、辦 理技能觀摩和模擬競賽等活動，迄今已培育出金手獎選手95位、優 勝選手222位，共計317位技職菁英。感謝所有具備優秀專業技 術與教育熱誠的指導教師，經年累月投入選手培訓工作，方能有卓越 競賽成績。期勉優秀的新北金手，把握獲得提升自我的機會， 不斷探索學習，成為具有未來國際競爭能力的卓越技職人才。

本市「金手培訓計畫」獎勵薦送出國對象，以往為教育部辦理之全 國高級中等學校技藝競賽得獎選手與指導教師，今年特別擴大辦理， 增納勞動部所辦理之國際技能競賽正取與全國技能競賽第1名選手及 其指導教師共同參與。本市在2014學年度薦送學生至德國與日本，2015學年度則為澳洲與日本，因為獲得師生熱烈迴響，故本學年度 特別擴大為三個國家:薦送獲工業類電機電子群金手獎學生9名赴澳 洲；工業類機械群及海事類金手獎學生10名赴德國；商業、農業與 家事類獲金手獎的9名學生赴日本研習。並分別由新北高工林恭煌校 長、泰山高中李立泰校長及淡水商工張添洲校長擔任澳大利亞、德國 及日本學習路線之領隊，帶領學生邁向國際社會。

鶯歌工商易聖博同學赴澳大利亞學習軟體設計以及如何與顧客討論， 設計以顧客為導向的網頁收穫最豐。另外，智光商工余昱霆對澳大利 亞學生「你要提問你才會知道答案，你不提問你就永遠不會知道答案 」的求學態度印象深刻。三重商工陳奕崴同學赴德國體驗雙軌制的技 職體制，除了感受到德國學生以興趣為主的學習態度，更感受到學校 與業界的無縫接軌；另外，瑞芳高工蔡振文同學，對於德國學生從國 小四年級即開始選擇未來的學習方向與企業實習，深表讚同。最後， 南山高中沈名琪同學對於日本企業的堅持與細心，以及日本織田料理 師專門學校，結合理論與實務，值得仿效；榮獲2016學年度高級中 等學校技藝競賽烘焙第1名穀保家商陳韋翔同學，更榮獲日本織田料 理師專門學校研習證書，於今日成果發表展現在本次新學習到的千層 水果蛋糕與在場師長一同分享，體驗日本職人的態度， 提升個人競爭力與國際視野。

教育局表示，獲得全國技藝、技能相關競賽前3名的學生，已有部分 學生錄取國立知名科技大學就讀，其他得獎的學生也將在技優甄選的 入學管道中獲得加分，對於職校學生來說是一條光明的升學道路。未 來新北市技職教育科將配合新訂頒之《技術及職業教育法》，率全國 之先全面推動「新北技職3.0」之系統性技職教育政策，重視全人 職涯發展，並針對「職業試探教育」、「職業準備教育」、「 職業繼續教育」三階段歷程進行整體性規劃，提出「從職涯認識到技 藝接軌歷程普及與陪伴」、「從學用合一下的創新創發與就業接軌」 、「從職涯導向概念下的職能對應與跨域增能」三大政策目標，讓新 北市成為培育符合國家及產業發展需求之人才基地。