J Team「用愛心做朋友」邀請叫賣哥和天菜娘娘來拍賣二手物!

今天J Team粉絲團釋出一支影片，表示將在6/7 (三) 晚間7點舉辦愛心特別節目，提供超過30樣二手物品，包括S2世界賽絕版球帽(BEBE簽名)、選手二手電競配備、以及實況主私人物品，讓粉絲進行競標，所得的款項將全數捐給富邦慈善基金會「用愛心做朋友」助學活動。節目特別邀請曾在夜市叫賣出名的「叫賣哥」和超人氣實況主「天菜娘娘」，擔任主持人， 也邀請魔鏡旗下藝人一起共襄盛舉。

杰藝文創戰隊總監沈威廷表示 :「能成為一個電競選手很幸運，因為他們有機會做自己喜歡的事情，但其實有許多弱勢家庭的小孩，因為先天的環境條件，不允許他們這麼做。這次就是一個拋磚引玉吧，說不定未來會因此有出色的電競選手出現呢(笑)! 」

基金會表示，「用愛心做朋友」助學活動是協助偏遠地區、失業、單親等經濟弱勢家庭的學生，以助學金繳交學雜費、學用品費或營養午餐費等就學所需。其實自2009年起，J Team的隊長周杰倫就開始加入富邦慈善基金會「用愛心做朋友」助學活動，這次很高興杰藝文創旗下的J Team也能加入，一起為弱勢家庭的小孩盡一份心力。