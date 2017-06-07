武裝分子襲伊朗國會 2死30傷

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）正當卡達面臨阿拉伯國家外交制裁的時候，伊斯蘭國(ISIS)可沒有閒著，在卡達正對面的國家伊朗，就面臨了來自伊斯蘭國的恐怖攻擊。

在伊朗的首都德黑蘭(Tehran)，至少一名持槍武裝份子進入國會開槍，被譽為「現代伊朗國父」的何梅尼(Ayatollah Khomeini)陵墓也被攻擊，伊斯蘭國隨後發表聲明，表示攻擊事件是由他們所為，不過由於近來伊斯蘭國常常「竊取」其他恐怖組織的「戰果」，是不是真由其發動尚不得而知。

官媒伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)報導指出，武裝分子手持全自動武器進入國會掃射，2名警衛喪生，另有超過30人受傷，截至截稿為止，國會大樓仍處於封鎖狀態，趕到現場的警察與武裝份子的交戰仍在繼續。

這樣的攻擊行為在德黑蘭十分少見，通常伊朗首都的戒備十分森嚴，遑論位處重要政治核心的國會大廈，情治單位指出，國會和陵墓攻擊後的第三次攻擊在未能執行前就被破獲，一個數人組成的小組被逮捕，不過伊斯蘭國並沒有提及第三次攻擊事件。

在何梅尼陵墓工作的員工說，大概有３到４個人持槍攻擊陵墓，其中一人還在大門處引爆了身上的炸彈背心，國會議員Qolam-Ali Jafarzadeh Imenabadi則表示，國會的攻擊者大概也是相同的人數，他們火力強大，持有AK系列的突擊步槍。

現階段，伊朗軍警已經將國會大廈包圍起來，目擊者告訴媒體，仍可以聽到交火的聲音，更傳出國會內有人質遭到挾持，不過國會發言人Mahdi Kiaie駁斥這些說法「空穴來風」，表示一切都已經在伊朗軍隊的控制之下。

在此之前，雖然伊朗的確有被恐怖攻擊襲擊過，這類的攻擊大部分發生在鄉間，城市鮮少碰到類似的狀況，更不用說首都了，上一次大規模攻擊更是發生在2010年，那次爆炸案造成大約30人喪生。