美退出巴黎協定 北韓都嘆氣

（台灣英文新聞/黃慧瑜綜合外電報導）川普宣布美國退出巴黎協定的決定震驚全球，飽受批評，從歐洲各國到南美各國領導人齊聲駁斥這項決定，現在，一個你想也想不到的國家也加入反彈聲浪了，它就是長期對外鎖國的北韓。

《CNN》報導，平壤於週(6)二發出一份聲明，認為美國退出巴黎協議為「犧牲全球只求自身利益的不義及自私之舉」。北韓官媒《朝鮮中央通訊社》報導，北韓外交部發言人指出，美國自私的行為不僅使全球對環境保護所付出的努力付之東流，更讓全球其他區域置於險境。

一直以來，北韓的《朝鮮中央通訊社》定期刊出對美國各項政策的嚴苛批評，在週二則聲明中，北韓亦不忘將美國退出巴黎氣候合約一事，連結到美國對於北韓發展核武「魯莽又無理」的制裁。

一向對外鎖國的北韓，意外的也是巴黎氣候合約的簽屬國，而對於全球氣候變遷的努力，北韓更曾向採伐森林「宣戰」，媒體報導，北韓致力於開發可再生能源技術，特別是水力發電。

分析北韓的專家Benjamin Habib曾指出，北韓一向是國際事務的邊緣人，但對於全球氣候變遷相關事務，北韓政府卻是嚴守聯合國氣候公約，其實這出人意料的行徑是有其道理的。

Benjamin指出，貧困國家通常是氣候變遷首當其衝的受害者，不管是食物或水資源的短缺、能源的供應量下降，以及海平面上升和極端天氣等等。

1994年金日成去世後，經濟崩盤，飢荒肆虐，估計造成300多萬人罹難，史稱「苦難的行軍」。據傳聞，當時有許多人靠吃草根維生，但北韓政府並不承認饑荒問題，專家也指出，其實目前北韓人民仍持續遭受饑荒之苦、求助無門。

他補充：「朝鮮有強烈的動力來對抗氣候變化，因為它可能削弱中央政府的力量。」

美國總統川普於美東時間1日下午3點，正式宣布：美國將退出世界共抗全球暖化的《巴黎氣候協議》，成為繼敘利亞及尼加拉瓜之後，第三個未加入這項減碳排、抗暖化的國際協議的國家，CNN還做了影片對照全球簽定巴黎協定的國家數與未簽國家數，相較於全球195個簽訂國，僅有尼加拉瓜、敘利亞和美國3國並不承認氣候變遷。

敘利亞之所以未能簽署巴黎氣候協議，主要的問題是因「敘利亞內戰」，自顧不暇；而尼加拉瓜之所以拒絕承認，則是對談判結果的不滿與抗議，認為該協議對於富裕的已開發國家「太過寬容」。