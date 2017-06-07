對卡達制裁升級 阿聯酋：憐憫卡達將判刑

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）卡達的外交風波越演越烈，不只跟其斷交的國家越來越多，除了沙烏地阿拉伯外的其他國家，也開始提出新的政策來制裁卡達。

截至截稿為止，包含沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及、巴林、利比亞、模里西斯、馬爾地夫、茅利塔尼亞在內的9個國家已經正式切斷與卡達的外交關係，約旦雖然沒有斷交，仍決定降低雙方的外交層級，卡達的處境岌岌可危。

許多國家開始跟進沙國，以實質的方式制裁卡達，埃及在昨(6)日正式對卡達關閉其領空，卡達航空則宣布停飛途經沙國、阿聯酋等國的航線，除要求卡達籍人民於兩週內離開本國外，最激進的懲罰方式，莫過於阿聯酋新的法案了。

根據阿拉伯聯合大公國報紙《海灣新聞》(Gulf News)，阿聯酋政府在今日宣佈，不准本國人民對卡達展現「任何形式的同情」，一旦發現，除了可能面臨最高１５年的有期徒刑，還要被課徵高達13.6萬美元的罰款。

阿聯酋檢察總長Hamad Saif al-Shamsi 宣布，從週三開始，在社群媒體上表達對卡達的同情將被視為「網路犯罪」，除了網路以外，以手寫、口說、視覺等方式質疑國家在卡達議題上立場者，也適用於新的法案。

除此之外，阿聯酋政府也宣佈，所有持有卡達護照者，自今天新政策宣布後，皆不得再途經或進入阿拉伯聯合大公國的領土，擁有雙重國籍，或是已經移居卡達並取得居留證者也是一樣，大批卡達公民因此被困在機場，不得入境阿聯酋。

沙國指出，卡達必須切斷與巴勒斯坦恐怖組織哈瑪斯(Hamas)與穆斯林兄弟會(Muslim Brotherhood)的聯繫，雙方才有坐下來談判的可能性，然而，雖然卡達極力否認所有和極端組織相關的指控，這波外交危機，仍然沒有平息的跡象。