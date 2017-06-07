從「史塔西」到「梅克爾」：德國轉型正義之路

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合報導）德國在進行轉型正義不遺餘力，一直以來總是積極的處理過往政權所造成的傷害，除二戰前的納粹政權，還有兩德統一前統治東德的共黨政權。

1989年柏林圍牆倒塌，東西德統一，曾是全世界布線最密集、監控人民最嚴厲的情治機關東德國家安全部，也就是世人聞風喪膽的恐怖機構「史塔西」關閉後，德國人民走上街頭，占領「史塔西」以阻止特務銷毀檔案。

面對經年累積的情治黑檔案，德國如何以文明的現代法律與人權觀念冷靜處理？民主轉型後的德國又是如何面對東德時代威權體制？都是臺灣刻正推動促進轉型正義時，可以深入借鏡的經驗。

文化部所屬國家人權博物館籌備處為使自由民主環境中成長的新世代，能深入認識轉型正義，並正視臺灣威權統治時各地發生的人權迫害事實，與雅凱藝術有限公司合作舉辦「遺忘、記憶、重生」人權推廣活動，6月24日邀請旅德媒體工作者林育立講述「德國轉型正義之路」，即日起受理報名。

為使年輕世代深入認識德國推動轉型正義時作為，景美人權文化園區於6月24日周六上午，邀請長年旅居德國柏林，擔任駐外媒體的林育立老師，以多年實務工作者經驗，深入講述德國一路走來的轉型正義。林育立老師長年擔任中央社駐德記者，目前從事新聞工作和中德文口譯，今年出版新書《歐洲的心臟：德國如何改變自己》，剖析德國政治、能源政策與轉型正義歷史。

國家人權博物館籌備處表示，出身東德鐵幕的梅克爾總理，歷經威權政黨垮台的動盪年代，造就其對人權價值的堅持，以接納代替高牆，獲得多數德國人支持與認同。德國如何轉變自己，轉化不義遺址成為歷史省思的紀念地及人權教育的重鎮。這段艱辛、漫長的轉型過程，非常值得同為走過威權體制的臺灣借鏡。

報名本次講座者，現場可參加《歐洲的心臟：德國如何改變自己》贈書抽獎活動，並優先預約報名暑期「白恐不義遺址小旅行」，將由受難者前輩陪同實地探訪戒嚴時期的兩處幽境新店國防部軍人監獄及六張犁白恐紀念墓園。

德國轉型正義人權推廣講座活動即日起受理報名，網址請洽「景美人權文化園區導覽家族」臉書網頁。