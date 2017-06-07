不願放任全球暖化 加州與中國簽氣候協議

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）美國政府決定從〈巴黎協議〉抽身，並不代表地方政府也放棄了，加州州政府就是最不願意放棄的美國地方單位之一，並在最近與誓言抵抗全球暖化的中國簽署了相關協議。

加州州長布朗(Jerry Brown)在 北京的國際清淨能源會議上告訴記者，中國、歐洲國家還有美國各州，將會努力填補美國政府放棄領導抵抗氣候變遷產生的漏洞，這樣的聯合行動，就可以有效讓川普決定退出協議止於暫時的傷害。

布朗指出，在氣候變遷的議題上，沒有人能夠也沒有人應該置身事外，在面臨是否能永續發展的難關時，人類沒有中途退出這個選項，因為在爭吵這些問題的同時，災難仍然在人們看不到的地方滋長著。

在發表完這樣的言論後，布朗隨後與中國國家主席習近平進行了閉門會議，雙方隨後表示，將會進一步擴大加州、中國雙方在綠能科技上的互動與貿易，希望藉此改善氣候變遷帶來的問題，同時，在記者問及布朗是否要批評川普時，布朗說，可以看出習近平的態度十分堅決，所以與其浪費唇舌批評川普，還不如實實在在的做些事情來得值得一點。

加州是美國最大、最有影響力的經濟體，而如果將加州視為國家，它的貿易產值甚至將超過全球大部分的國家，成為全球第六大經濟體，加州同時也是大部分支持環境保護的企業誕生地，無論是微軟還是最近興起的特斯拉(Tesla)，都強力譴責了川普退出〈巴黎協議〉的行為。

全球第一大經濟體與碳排國的中國，和美國創新基地加州的聯手，似乎讓美國退出協議的行為，看起來不這麼令人絕望了，甚至在此之前，布朗就已經分別與江蘇省和四川省的省長會面，分別先簽署了環境協議，更可以看出兩個經濟體的決心。

就跟〈巴黎協議〉一樣，加州分別簽署的協議並沒有實質的法律約束力，也沒有設下應該減碳的標準，不過協議呼籲雙方加大投資在低碳能源產業的力度，並承諾將增加雙方在氣候變遷研究、商業化乾淨能源等領域的合作。

儘管美國企業不斷強調，留在〈巴黎協議〉內可以大幅增加美國經濟成長和優勢，川普從競選期間開始就不斷告訴選民，全球暖化是中國虛構來打擊美國經濟的陰謀，〈巴黎協議〉更是各國團結起來要逼迫美國送錢給開發中國家的不平等條約，這無疑將逐漸開始抹消美國在綠能科技、對抗氣候變遷戰爭中，一路領先的地位。

相較之下，中國雖然一直以來在二氧化碳碳排量上領先，由於國內嚴重的污染問題，環保意識已經逐漸抬頭，現階段雖然中國有三分之二的發電來自於煤炭，更是全球最大的煤炭消耗國，其在〈巴黎協議〉替自己設下的標準，就是2030年前達成「煤炭用量不升反降」的目標。

為了達成目標，中國已經正式取消國內超過100座燃煤火力發電廠的建案，並計畫將在10年內投資至少3600億美元在綠能產業上。

除此之外，中國的煤炭消耗量從2013年開始，已經連續3年呈現下跌狀態，雖然2017年到現在為止有點小反彈，外界對中國達成減碳目標仍持樂觀態度，認為中國可能會提早在2020年前達成〈巴黎協議〉的目標。