〈時評〉北農人事案 柯P旨在擴大基本盤

北農人事喬不攏，讓台北市長柯文哲和民進黨產生嫌隙，也讓明年首都市長選舉的雙方合作埋下變數。其實，若從政治計算來分析，柯文哲正是為自己的連任鋪路，旨在爭取更多方的支持，不必再完全寄希望於民進黨。

北市府和農委會攜手下，在台北農產運銷公司董事會改選拿下過半席次，依照計畫，是要順勢召開董事會，選出新的董事長和總經理，不過，卻臨時喊卡，也使得原本要由台北市副市長陳景峻出任董事長、農委會推派的吳音寧出任總經理的人事案，暫時停擺。

由於農委會背後勢力是民進黨政府，因為柯文哲沒有點頭同意吳音寧當總經理，外界解讀柯文哲和民進黨的關係可能生變，甚至影響到明年台北市長選舉的合作。

確實，因為北農的人事案搞不定，將會影響到民進黨和柯文哲的互信基礎，但就算沒有民進黨支持，柯文哲爭取連任勢在必行，民進黨即便提名自家人參選台北市長，也不一定有勝算，反而會與柯文哲正式撕破臉，一旦如此，民進黨又沒選上台北市長，柯文哲繼續連任，或是換成國民黨在首都執政，對蔡英文總統的2018年選情，絕對不是一件好事，也導致負面效應。

柯文哲和民進黨都很清楚這一點，然而，柯文哲政治明星的光環逐漸褪色，支持度上下起伏，要讓自己繼續贏得台北市長的選戰，必須想盡辦法擴大原本的基本盤，這時候，必須與各界廣結善緣。

因此，在這種態勢的考量下，柯文哲極有可能與張榮味系統再續前緣，或是選擇非民進黨人馬的前畜產公司董事長郭萬清來出任北農總經理，藉此拉攏一些非傳統民進黨支持者的票源，力保下次選舉繼續開出紅盤。

畢竟，政治本來就是一門妥協的藝術，選舉更要精打細算，尤其距離選舉愈來愈近，在有限資源和官位上，柯文哲的人事布局得更加謹慎，才能挺進下一場選舉。

（作者李平華，資深媒體人）