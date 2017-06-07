巴黎聖母院襲警案 40歲兇嫌高喊「這是為了敘利亞！」

(台灣英文新聞 / 林靜怡綜合外電報導) 法國當地時間6日下午4時20分在巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）發生襲警事件。法國內政部表示，當時兇嫌手持鐵鎚企圖攻擊一組3人的巡邏警察，因該嫌從背後攻擊，已知其中1名警察脖子遭到割傷。兇嫌則被另一名警察開槍射傷，胸部中彈，已被送到鄰近醫院救治。

根據中央社報導，2017年才過了一半，巴黎已發生數起攻擊案，包括2月在羅浮宮（Louvre）地下商場、3月在歐利機場（Orly）、4月在香榭麗舍大道，遭攻擊對象均為軍人或警察，地點也都是觀光客頻繁來往之處。

Le Point報導，40歲兇嫌生於阿爾及利亞，犯案前高喊了一聲「這是為了敘利亞！」，並在事發後聲稱自己是「哈里發戰士」（soldat du califat），也就是極端組織伊斯蘭國（IS）於2014年自己宣布成立的「哈里發國」。

法新社報導，事發當晚8時，法國警察單位前往巴黎郊區西北部的塞爾吉 (Cergy)搜索一處疑似兇嫌在學生宿舍租用的工作室，一直到10時仍未離開。據警方轉述，住在此處的學生和出入的住戶都對這名兇嫌沒有太大的印象。其中一名表示，只記得有一位男子住在這約1年半到2年了，但為人非常低調。

20 minutes報導，有目擊者說在事發當時，有聽到很大聲的驚叫聲，隨後就看到人群騷動。當時還有聽到二聲槍響，一名男子倒在血泊中。事發後警方在現場圍上封鎖線，並且有約400個民眾被限制在巴黎聖母院內並協助調查。