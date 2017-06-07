都用繁體字 台港用字居然差這麼多

台灣和香港都是使用繁體中文，但從「嘆」和「歎」、「妝」和「粧」，或者是「?」和「著」，其實台灣和香港在許多單字使用上，各有各的不同習慣用法。

雖然中國大陸慣用簡體字，但越來越多大陸民眾也對繁體字有興趣，開始學習繁體中文。中國大陸字媒體發現，雖然台灣跟香港用的都是繁體字，但台版與港版在單字使用上其實有些差異。

海外網引述字媒體報導，以「嘆」字來說，台灣慣用「嘆」，但香港則多半使用「歎」。「說文解字」的說法則是，歎，吞歎也。從口，歎省聲。換句話說，歎必須出氣，所以有「欠」，但氣又必須從口出，所以也從「口」。這是台港對嘆氣的用法不同。

「為」字的台港用法也不同。台灣的「為」與香港的「?」沒有太大區別，但香港慣用的「?」是甲骨、金文與小篆轉化而來，且「?」是象形，最初的本意是母猴。

「妝」字，也是台港也別。台灣用「妝」、香港用「粧」。字媒體指出，「說文解字」解釋，妝，從女部，本意是梳妝打扮，「粧」是「妝」的俗字，兩者互為異體字。

台灣用的「只」，在香港則是仍以古體的「祇」表現。「只」這個簡寫，是在唐宋之後才出現，並流傳至今。