美國務院新發言人首秀 促中國維護人權

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）今天說，中國近來打壓律師、維護人權及勞工權益的人士，令人困擾不安，美國敦促中國立即放人或提供他們公平公正的司法審理。

諾爾特到任5週後，首度站上國務院發言人講台，闡述美國外交政策，媒體人出身的她曾是福斯新聞主播，而角色轉換後首度接受記者詢問美國在世界各地的外交政策，在不時翻閱事先準備好的厚重「談話要點」筆記本協助下，表達美國對各種議題的立場，稍顯緊張中不失中規中矩。

有美國記者問，有3名中國人協助美國的勞工觀察組織調查美國總統川普大女兒伊凡卡．川普女鞋品牌的代工廠，卻遭到逮捕，而北京已拒絕釋放，美國下一步的行動為何？

諾爾特回答先主動提到已失聯半年的人權律師江天勇的案例，她說，美國已知道中國政府以涉嫌「顛覆國家政權」的罪名逮捕江天勇，美國認為，這是中國打壓律師及人權運動人士又一次令人困擾不安的訊號，美國呼籲北京政府立即釋放江天勇，並撤銷對他的指控。

當記者再次詢問有關調查勞工權益人士遭拘留的案例，諾爾特則補充，美國敦促中國政府立刻釋放勞權調查人士，或給予他們有權享有公平與公正的司法審理權利，這些勞權調查者不只有助於美國企業瞭解供應鏈及代工廠是否給予勞工應有的工作條件，也讓中國的製造業能負責任地遵守中國的勞工法律規範。

另外，對美國駐北京大使館臨時代辦阮大為（David Rank）傳出因不滿川普退出巴黎氣候協定而辭職，諾爾特僅簡短指出，這是阮大為的個人決定，感謝他在國務院任職時的付出，至於請辭理由，則應由阮大為自己說明。