土國總統艾爾段挺卡達 擬強化兩國關係

（中央社伊斯坦堡6日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天挺身捍衛卡達，表示他打算與這個受沙烏地阿拉伯及其盟國制裁而陷於困境的波斯灣國家「發展」關係。

艾爾段在安卡拉（Ankara）演說時指出，「讓我一開始即說明，我們不認為對卡達制裁是件好事。」

他在提及去年流產政變時表示，「土耳其將持續且將發展與卡達的關係，如同所有在我們深陷困境時對我們伸出援手的朋友。」

土耳其與卡達親近，但與其他波斯灣國家也擁有良好關係，尤其是沙烏地阿拉伯。

艾爾段謹慎地避免批評利雅德（Riyadh）當局，籲請波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）成員國「透過對話方式解決歧見」。

巴林、埃及、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國5日指控卡達支持極端主義，與其斷交並切斷與該國間交通運輸。

艾爾段說，「稱卡達是恐怖主義支持者是一項嚴重指控」，「我熟悉（卡達領導人），如果真如此，我將成為第一位對抗他們的國家元首。」（譯者：中央社徐睿承）1060607