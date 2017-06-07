6月7日台灣各報頭條速報

聯合報：空汙防制 大變革



聯合報7日報導，空氣汙染危害國人健康，全台發起找藍天運動，環保署昨也公布修正「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，將空品惡化警告等級分為二類別、五等級。根據規畫，達二級、一級預警時，就會要求工廠自主減產、降載；一級嚴重惡化預警，甚至只有電動車、101年後生產製造進口的大眾運輸工具能上路，各縣市也可開會研商是否停課。這項辦法將於9日起實施。



中國時報：王丹打嘴炮 喊「台獨要流血」



中國時報7日報導，大陸民運人士王丹即將赴美，王丹在其臉書發文表示，台灣若不願意流血，就不要再去講獨立了，因為「那就是嘴炮」。此說引發諸多強烈抨擊，國民黨立委林德福指出，台灣人都希望安定，不可能為了獨立而戰爭，王丹就要離開台灣，講這種話不負責任，「自己嘴巴講講，屁股拍拍就要走了。」



蘋果日報：iOS11「讓iPhone變最強」



蘋果日報7日報導，蘋果開發者大會（The Apple Worldwide Developers Conference，WWDC），台灣時間昨凌晨在美國登場，是近年發表最多軟硬體新品的一次，軟體有iOS 11、watchOS 4、tvOS和High Sierra，硬體有10.5吋iPad Pro、首款藍牙喇叭HomePod，及全新產品線iMac Pro，號稱地表最強Mac工作站，而蘋果更宣稱iOS 11可讓iPhone和iPad 成為歷來最強大、最個人化，也最聰明的裝置。



自由時報：國發院原地主葉家控國民黨強占逼賣



自由時報7日報導，行政院黨產會昨召開「國發院土地案」聽證程序，原地主葉中川之子葉頌仁說，他父親被欺負，土地被強占、強買，盼近一甲子冤案能獲得平反。黨產會未來若認定國民黨是以無價或顯不相當對價取得國發院土地，葉家可望獲得賠償。根據黨產會調查報告，國民黨向葉家買地的價金僅佔葉中川認為的合理價格的52.5%，亦即地主出價被國民黨打對折。