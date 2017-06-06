殭屍羊肉流市面 20公斤恐已下肚

台中市衛生局查獲大雅某商行疑似販售問題肉品，現場封存凍存逾期羊肉以及廢肉料2995.27公斤，追查部分流入市面的逾期羊肉，研判20公斤已被民眾吃下肚。

台中市衛生局今天表示，日前接獲民眾反映，指稱大雅某家商行僅會在部分時間進出貨，其他時間大門皆緊閉，行徑可疑，衛生局派員前往稽查。



衛生局稽查發現，該商行為肉品分切、加工，販售的肉品工廠，販售品項多達20多種，其中，小羊肩捲品項已經逾期。現場封存83.2公斤的逾期羊肉。



衛生局指出，經追查下游廠商，封存31.78公斤的逾期肉品，經計算約有20公斤逾期肉品已被消費者吃下肚，業者供稱，當時進貨時，發現部分肉品逾期，已先放置一旁等待回收，其中，有部分未注意到才會流入市面。



衛生局人員表示，現場角落另還發現約2880.29公斤的邊肉、肥肉等廢肉料，因業者無法說明品項、到期日，認為也是有疑慮肉品也一併封存。



衛生局指出，該商行從事肉品切割、分裝、販售已有4年多時間，業者向上游肉品輸入商進貨，已同步移請該轄區衛生局稽查。將持續稽查後端有無問題，對業者開罰新台幣24萬元罰緩處分。



衛生局呼籲食品業者，依食安法規定，落實自主管理，務必留意產品包裝標示、效期等，落實「先進先出」原則，避免使用及貯存逾期食品；使用或貯存逾期食品違反食安法，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。