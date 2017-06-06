Google大數據顯示 台灣熱搜關鍵字:Dramas

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合外電報導）說到台灣，你會想到什麼？國外旅遊業者近日將各國名稱與最多人搜尋的Google關鍵字，對照整理成「世界熱搜關鍵字地圖」，而與台灣連結在一起的熱搜關鍵字竟然是：連續劇（Dramas）。



網路媒體財經內幕（Business Insider）報導，旅遊業者埃克塞特國際公司（Exeter International）利用Google大數據資訊，找出人們在搜尋國家名稱時，最常使用到的相關字詞，發現食物、飲料、運動和假期是最常見的關鍵字。



報導指出，熱搜關鍵字或多或少可以看出外界對這個國家的刻板印象，例如加拿大以滑雪勝地聞名；美國與大學（Universities）有高度搜尋關聯，成為教育類關鍵字的唯一國家，或許也驗證了美國以高等教育聞名的形象。與台灣最相關的熱搜字是連續劇（Dramas），大數據地圖並沒有提供進一步解釋，可能與台灣連續劇在東亞頗受歡迎有關。

有趣的是，拉脫維亞最常被搜尋的竟然是笑話（Jokes），因近年社群平台很流行拉脫維亞笑話，美國的社群平台Reddit還將這些笑話彙整成冊。

亞洲部分，與俄羅斯連結的熱搜字是伏特加（Vodka），中國大陸是炒菜鍋（Wok），蒙古是旅遊（Tours），日本和南韓都是電影（Movies），北韓是紀錄片（Documentary），斯里蘭卡是茶（Tea）；這些或許都不難理解，但是泰國南部區域熱搜關鍵字竟然是頭髮（Hair），相當有趣。



與印度相關的熱搜字是「附近的美食（Food near me）」，可以理解為網友的搜尋需求是尋找附近的印度美食。





至於歐洲地區，與冰島最有關的熱搜字是飯店（Hotels），西班牙是沙灘（Beaches），烏克蘭是約會地點（Dating Sites），法國是旅遊書推薦勝地（Travel Books Cities），德國北部和瑞典是旅遊指南（Travel Guide），羅馬尼亞是歌曲（Songs），愛爾蘭、芬蘭都是渡假（Vacations），比利時則是鬆餅機（Waffle Maker）。

其它還有位於南美洲北部的蓋亞那合作共和國 （Cooperative Republic of Guyana）與海綿蛋糕（Sponge Cake），這是一種知名甜點；馬達加斯加拜同名動畫電影之賜，熱搜關聯字當然是電影（Movie）；澳洲的關聯字是電視節目（TV Shows）；而沒有熱搜字的國家則有查德（Chad）、幾內亞（Guinea）、西撒哈拉、約旦、土耳其等。