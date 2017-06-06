保育動植物 華航簽署白金漢宮宣言

華航、新航等多家航空公司，今天在墨西哥坎昆國際航空運輸協會（IATA）簽署白金漢宮宣言，承諾禁運非法野生動植物，落實聯合國永續目標推展。

華航今天宣布，已經在墨西哥坎昆國際航空運輸協會（IATA) 舉辦之年會簽署「禁運非法野生動植物倡議」（白金漢宮宣言），成為台灣首家參與此倡議的航空公司。

華航董事長何煖軒表示，作為台灣航空產業龍頭，參與國際環保永續行動不遺餘力，華航航班已於2014年12月1日起全面禁止載運魚翅、機上和貴賓室及華航所屬集團之餐點內容絕不採用保育類動物。何煖軒承諾，簽署白金漢宮宣言後，華航將強化與政府、機場相關單位合作關係、鼓勵與華航共用班號之客貨運航空公司加入禁運非法野生動植物，加大白金漢宮宣言的執行力道。

新加坡航空今天也宣布已經簽署這項宣言，對於非法野生動物的交易採取零容忍政策、將提升旅客與航空公司員工的相關意識、對員工提供訓練以發現及回報可疑之非法野生動物，並通知相關單位。

由英國威廉王子擔任主席之英國野生動物保護聯盟（United for Wildlife, UFW），於2016年3月起開始與航空組織共同簽署「禁運非法野生動植物倡議」，根據統計，目前已經有38家航空公司宣布加入這項宣言。