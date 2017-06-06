期交所舉辦「期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度宣導說明會」

期交所指出，為協助期貨業者充分瞭解2017年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正內容，預定於6月9日起分別在台北市、新竹市、台中市、台南市及高雄市等地辦理12場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範」修正內容宣導說明會。

此次宣導說明會內容包括期貨商內部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範等，內部控制制度標準規範則涵蓋主管機關近期發布之函令及期交所修訂之規章，其中6月12日，6月16日、6月23日分別於高雄市、新竹市、台中市及台南市舉辦4場宣導會，其餘8場次將於6月9日至6月27日期間於期交所6樓大會堂辦理，預計於6月5日起開始報名，詳細場次及報名資訊將於近日通知期貨商及期貨交易輔助人並公布於期交所網站。

另為協助期貨業者對期貨內線交易法規能有更深刻的瞭解與認識，進而維持期貨交易市場之安全與公平，落實資訊對等，期交所除於2017年6月15日在該公司6樓大會堂對專、兼營期貨商法令遵循主管及內部稽核主管，實施「期貨交易法第107條最新修正條文」講習外，並將於前述內部控制制度宣導說明會再對期貨業者說明期貨交易法有關內線交易最新修正條文內容。