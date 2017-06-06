新北多元文化教育展啟航 6日市府一樓熱鬧開展

6月為新北市政府教育局的「國際文教月主題月」，今(6)日在市府一樓大廳辦理「多元文化教育展」，並結合新聞局設置的「異國職業達人」體驗活動，將持續共同展出至本月16日。現場邀請大豐國小學生穿著閩、客、原及各國服裝的多元文化舞蹈，表演活力充沛的啟航小小水手舞，為國際教育月揭開序幕，並邀請來自本市9所國際文教中心及5所新住民學習中心的新住民親子檔，穿著國服一起觀賞展演。

副局長黃靜怡表示，6月份國際文教月系列活動相當精采，每場都各具特色，歡迎市民帶著家人一同參與。市府現場展出內容包括本局自編新住民語文教材、新住民語文課程、昂揚計畫成果、五所新住民學習中心及九大國際文教中心等教育成果及精采影片，可讓參觀的市民容易地就能對多元文化與國際教育有更深的瞭解。

為特展揭開序幕的是大豐國小穿著閩、客、原及各國服裝的學生，以舞蹈展現早期先民橫渡黑水溝來臺灣開墾歷程，融入閩、客、原多元文化，彰顯「我們都是一家人」的凝聚力。副局長黃靜怡戴著船長帽，領著一群萌翻的啟航小水手，並邀請現場貴賓一起在搖滾樂團五月天動感歌曲的熱力放送下開心起舞。本次展覽的主視覺設計是以一艘船為概念，透過多元文化的匯流，讓新北學子航向世界的大海，在偌大「船艙」設計中，亦有大廳西側展區，以「多元納百川」的概念象徵宏觀視野。為打造如臨現場感受，製作團隊事前特別前往寮國首都萬象，錄製在湄公河流域搭船遊河的影片，藉由AR擴增實境技術，讓單向的展覽輸出不再只是平面，而是能夠透過APP掃描後變成動態的影片呈現，與看展者有更多互動，也更身歷其境。影片是在寮國境內的湄公河取景，因湄公河在寮國流域面積最廣，象徵東南亞各國文化匯流的重要意義，讓市民不需到東南亞，也可在現場感受到河流文化的力量。

開展活動還有馬來西亞語老師Jenny和她幼稚園女兒Olivia穿著國服，以本局編撰的--陪你快樂學母語教材做為表演內容，還教蔣副局長以馬來語說「我愛媽媽」、「歡迎光臨」等可愛橋段。Jenny在母國擔任小學老師，平常在家會教Olivia用童謠教馬來語，並採用這套教材進行親子互動。另有泰國志工媽媽現場為幼兒園及小學生進行故事導讀，現場氣氛溫馨動人。為了展現多元氣氛，開展活動有三位外語司儀陣容，包括泰國吳巧儂、越南謝家燕及印尼張麗璇三位女士，現場以母語即席介紹表演內容，其中吳巧儂女士更曾獲金鐘獎廣播節目主持人獎項，可謂新北之光。

此外，新聞局製播之「幸福新民報」節目在過去3季介紹許多在台灣扎根的新朋友的故事，以及市府協助這些新朋友融入社會的活動及政策。今年8月下旬本節目第4季訂於本市有線電視公用頻道CH3開播。本次展覽即是將之前《幸福新民報》的節目內容轉換成兼具互動及趣味性的實體特展，並特別以「職工達人」節目單元為發想，設計一系列「異國職業達人」體驗活動，希望民眾對我們的新鄰居、新朋友有更多理解及尊重。

除為期2週的文化展，「國際文教月」一系列精彩的活動將陸續登場。「舊物傳愛 溫暖無礙」淡海國際傳愛活動將於6月9日開跑，由淡海國際教育園區學校學生蒐集二手書及舊鞋等物品，轉送給國外有需求的孩童，另透過海外文教基金會募書贈予偏鄉學校，跨海傳愛鼓勵親子共學。緊接著是6月10日東南亞語文競賽，今年是第二屆辦理，報名校數與人數增倍，預料將是500人激戰的語文競賽。越南高中與第4屆美國辛辛那提高中師生於6月入境本市交流，除入校實際體驗高中學習生活外，更安排至偏鄉小校與學生互動交流:美國高中生將與平溪國小的學生一同製作小天燈，用英文在天燈上書寫祈福文字；越南高中生將擔任樹林高中越語班的小助教，分享家鄉文化，同時也與原住民專班學生共跳傳統樂舞。

國際文教月的壓軸活動是6月24日於市民廣場舉辦的「地球村大考驗」，共有「E起來Talk」-雙語教育成果區、「本土Fun樂趣」-多元暨在地文化區及「世界Love悠遊」-國際教育成果區等三大展區，總計68個互動攤位。如果想體驗原住民族的搗麻糬、試穿韓服、蘇格蘭裙或是客家文化的踩高翹等在地及國際多元文化，一定不能錯過這場活動，歡迎民眾來到市府廣場，感受不出國也能環遊全世界的樂趣。