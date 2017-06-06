2017新北市「樂學英語ShowParty」邀您一起來開趴！

新北市政府教育局於今(6)日在市府3樓多功能集會堂辦理國際文教月系列活動－「樂學英語ShowParty」成果展演，由副局長蔣偉民現場帶著學生手持精緻的學習單，勇闖各個攤位，與外師進行面對面的全英語互動學習！現場並舉行贈書儀式，由副局長蔣偉民頒贈感謝狀予美國慧智文教基金會賴美智執行長，感謝該基金會跨海傳愛，讓新北市「愛閱讀連結世界，學英語遨遊國際」的夢想成真！

蔣副局長表示，為了全面提升新北市國中學生英語能力，提高學習英語興趣，強化生活語言的表達能力，今（2017）年特別邀請偏遠學校師生到現場共同參與，增進與外籍英語教師互動。同時感謝美國慧智文教基金會為新北市募集將近4,000本各類適合中學階段閱讀的英語圖書，贈予本市雙溪、石碇高中及三芝、瑞芳、平溪國中等5所偏遠學校，以及中和、江翠、中平、鶯歌、正德國中等5所英語輔學計畫(EasyLeap)中心學校。

現場有動靜態的不同方式展現新北市國中及高中多元豐富的英語教學成果。動態展演部分，邀請新北市10所榮獲英語歌曲及英語話劇競賽特優之團隊蒞臨演出，提供各校觀摩學習的機會；靜態展示部份，邀請新北市30所英語重點發展學校及該校外師共襄盛舉，除導覽各校的英語教學特色，也藉由外師與參加活動的學生進行互動，強化學生使用生活英語的能力。各項闖關教學活動，有運用讀寫能力的趣味故事接龍，英語單字對對碰、英文腦筋急轉彎、記憶拼圖大考驗，魔法撲克牌，怪獸設計師等等，將市府三樓打造成「浸潤式」英語學習情境，讓學生跳脫課本的學習，將外國語言生活化，更讓與會者印象深刻。

教育局表示，本市重視英語教學及國際教育，教育局自2016年度起推動「卓越人才LEADING未來」三年計畫，逐年挹注經費，改善學校教學軟硬體，並積極引進外籍英語老師加入教學現場，今(2017)年度已設置80間國中英語情境教室，並聘任85位外師配置於本市高、國中及國小，涵蓋全市九大分區。此外，為弭平新北城鄉教育資源落差，透過「城鄉共學外師遠距教學計畫」締結伙伴學校，期盼應用「NTTV校園英語影集」等數位教材的編製與運用、網路遠距視訊教學、開放外師教學場域結合英語輔導團擔任教學演示、主題分享等策略。另透過「拓客任務（World Talk Task）」寒暑假育樂營進行跨校交流，提供多樣化的學習情境，經由體驗不同文化風情與生活，增進生活經驗，擴展學習視野，提升本市學生英語學習成效。