僅次於毒品及軍火 文物走私成第三大非法交易

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合報導）古董、藝術文物的收藏長久以來被視為品味與身份地位的象徵，ISIS舉世震驚的摧毀古蹟影片震驚全球，各國齊聲撻伐，而有傳言指出，近年幾波襲擊行為的資金源自其在伊拉克、敘利亞等地劫奪文物並進行非法交易的所得。古物遭走私，成為恐怖份子籌措經費的來源，文物走私成了全世界矚目的焦點。

古物走私是全世界第三大的非法交易，僅次於毒品及軍火；文化資產曾被認為是全人類的遺產，而現在卻變成恐怖團體的抵押品，或是金融市場的投機商品。古物走私一年獲利數十億美元，而這些被暗中挖掘、掠奪或發現的珍貴物品，竟悄悄的流入官方市場，進入博物館及藝廊。

2009年2月5日，佳士得在法國巴黎大皇宮舉辦一場「伊夫・聖羅蘭&皮耶・貝爾傑珍藏」的世紀拍賣會，數十件珍品即將流出，其中，兩件1860年英法聯軍洗劫圓明園時奪走的獸首銅像，由一位不願公開姓名的中國企業家，以高達2800萬歐元的驚人天價標出。

在拍賣五天後，這名神祕買家在北京的記者會上現身，而且，他的聲明更是出人意料——他表明拒絕付款，因為這兩件文物乃是從自己國家掠奪而來的物品。此一事件在中國變成了「政治層面」的問題，中國政府將歸還視為洗刷國恥，並同時確認它新的國際影響力，至於聖羅蘭與貝爾傑收藏的這兩座銅像，變成了西方掠奪中國的象徵，佳士得拍賣行則被指控買賣贓物。

不只是中國，土耳其、柬埔寨、伊拉克，還有許多國家也都曾遭受文物劫掠的災難。

1970年聯合國教科文組織公約，是這些被掠奪國家的法律工具，可以藉此申請返還文物，大約有130個國家都簽署了這個公約，然而，這個公約並不溯及既往，也只限國家與國家之間的請求，以市場為主導的民營部門則不受約束。

儘管聯合國教科文組織於1995年再次訂定公約，企圖延伸控制以管理民間的買賣行為，要求賣家必須證明文物的合法來源，買家也有責任要求證明，但此一公約接受度卻很低，只有37個國家參與。

紀錄片《失竊的國寶》在6月9日週五晚間十時於公視主頻播出，6月11日週日下午一點於公視3台播出。

（《公視主題之夜》節目播出紀錄片《失竊的國寶》宣傳短片連結：https://youtu.be/1pbGGsnhWWk ）