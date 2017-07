人民的總統府 新版全球資訊網6/7正式上線

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 總統府今(6)日表示,為了符合今日的資訊科技,總統府全球資訊網將在明(7)日上午8時以新面貌、新風格正式上線。新版網站由義美聯合電子商務公司設計,將為民眾帶來新的視覺感受。張文蘭發言人下午於新版全球資訊網上線記者會,除說明五大特點及網站設計理念外,也在現場展示新版網站相關介面。

張文蘭表示,總統府現有網站於2009年開發建置,原系統架構及資料呈現方式與現今資訊科技已有落差,為符合行動化網路時代的趨勢,提供友善介面,網頁設計皆以人民的總統府為施政理念,要以民眾需求為導向服務,帶來更便捷、流暢、舒適的網站瀏覽體驗。而總統府新版網站也將轉型正義的年代、前瞻計畫與其他重大政策予以標註出來方便民眾查詢與了解。該網站自2009年起用時的設計經費約700多萬元,而這次新版網站由義美聯合電子商務公司團隊承接設計的經費約520萬元。

張發言人說,新版網站的設計是依據去年520到今年520為期一年,統計網站點擊率達680萬人次以上進行新舊版的設計。而新版英文網站則因國外來訪讀者的點擊率較中文版少,故設計會比中文版更加簡潔。至於,總統府新版網站的無障礙建置,將依《身心障礙者權益保障法》規定,於上線後正式申請無障礙檢測,以取得認證標章。

張文蘭指出,新版網站的五大特點分別為「政策聚焦馬上看」、「行動上網無障礙」、「線上申辦免表單」、「社群分享一點通」及「開放資料更進階」。每一網頁採大面積主視覺構圖,並以簡明圖文方式凸顯當前各界關注的「焦點議題」,透過簡短且精準的引言傳達總統的政策理念及主張,並彙集相關新聞、影音、專輯或專題網站,讓民眾從首頁中,即可迅速瞭解總統施政理念與當前政策的重點。

張文蘭進一步說,為符合行動上網趨勢,新版網站特別採用「響應式網頁設計」技術,讓各種不同的行動載具都能瀏覽最佳化的網頁內容。而為了與民互動,總統府也加入了常用的社群媒體,也就是「社群分享一點通」要讓民眾隨時可以分享網站內容。另外,外界所關心的「開放資料更進階」,除涉及個資的內容外,持續全面開放各單元的應用程式集,讓民眾能夠更便利及快速的取得網站更多的內容資料,這也是當前「電子化政府」的推動方向。

張文蘭說,至於網頁呈現風格,新版網站以台灣三原色-「臺灣青」、「臺灣金」及「臺灣紅」為色彩基調,搭配「鑽石台灣」的創新意象,展現寶島風采,並重新打造「極簡風」的總統府建築標誌,期以嶄新且簡約的網頁美學設計,增加網站識別度。

發言人提到,大家都關心總統、副總統的每日行程,新版網站的選單設計,將「時間軸」及「瀑布流」概念運用於「總統府新聞」、「每日活動行程」、「影音頻道」、「網路相簿」、「出訪專輯」等單元,讓民眾更容易掌握完整資訊。同時也將民眾最常使用的功能,以圖像化的按鈕呈現,包括「便民服務」、「常見問答」、「寫信給總統」、「我有話要說」、「預約參觀」及「總統府公報」等單元置放於首頁,方便民眾點擊瀏覽。

張發言人特別說明,由於新版網站上線系統轉換作業所需,總統府全球資訊網將於7日凌晨2時至上午8時暫時停止服務,造成民眾不便之處,尚請見諒。待上線後至6月底,民眾可將新版網站的相關意見寄至newweb@oop.gov.tw,如經採納,總統府將致贈紀念小禮做為回饋,並做為新版網站精進的參考:http://www.president.gov.tw/

延伸閱讀其他語言:

英文:The new site was designed by I-Mei Foods Co.’s subsidiary company – I-Mei Multimedia e-Content Production & Marketing Co., which will be launched at 8 a.m. Wednesday with a key focus to make it user-friendly...…more

泰文:งานแถลงข่าวเวปไซด์ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันเวอร์ชั่นใหม่ พร้อมใช้อย่างเป็นทางการ 7 มิ.ย.นี้…...more

印尼文:Website Istana Kepresidenan Taiwan Resmi Diluncurkan untuk Umum……more