加拿大黑人饒舌歌手　新歌MV取景高雄

（台灣英文新聞／葉子綺 台北綜合報導）曾入圍加拿大葛萊美的饒舌歌手Famous於5月31日發表他的新歌MV，也成為第一支於台灣拍攝、並以中文演唱的黑人饒舌歌曲。

本名詹姆斯·畢紹普（James Bishop）的加拿大饒舌歌手，以藝名Famous出道，於高雄著名景點蓮池潭拍攝他的新作品《HeiHeiDe 黑黑的》，搭配中文歌詞，讓整部MV充滿特殊的台灣味。

Famous受訪時表示，這次使用中文饒舌是一個全新的嘗試，也透過這樣的方式練習自己的中文能力。

「我希望能讓觀眾看見黑人在亞洲的強烈對比，我也想呈現台灣文化，並試圖加入我的嘻哈元素，畢竟你很少能看到一個黑人頭戴王冠、披著浴巾，在亞洲寺廟或建築物前饒舌吧！」

Famous參加2017夏都春宴(圖片來自Famous臉書專頁)

來自加拿大多倫多的Famous對於表演情有獨鍾，3歲就成為一位表演者，2009年參加有「加拿大葛萊美」之稱的朱諾獎（Juno Awards），獲得「年度專輯」提名。他曾上MTV、黑人娛樂電視台（BET）等知名電視節目，並曾與多位知名歌手如納斯（Nas）、鮑沃（Bow Wow）等同台表演。

Famous於2014年第一次來到亞洲，與台灣歌手Miss Ko（葛仲珊）、大支、Matzka同台演出；他也曾受邀至金曲獎頒獎典禮，並結識了蔡依林、張惠妹、林俊傑、周杰倫等知名台灣歌手。透過這些演出經驗，他與台灣建立起了密切的關係，尤其對於高雄這個在台灣第一次演出的城市，Famous更是有著特殊的情感。

Famous於2016年與周杰倫合影(圖片來自Famous臉書專頁)

談到對於台灣的印象，Famous認為台灣是一個純樸、非常適合居住的地方：「台灣有豐富的在地文化、快速成長的經濟發展、友善的人們、CP值高的食物......還有這裡完全不會下雪！」

談到未來規劃，Famous表示他希望有機會能與張惠妹、蔡依林和周杰倫合作，他認為台灣歌手應多和其他國家的製作人或表演者互相切磋，尤其是美國，「我能夠和他們在英文和中文方面互相協助，這將有助於彼此在音樂方面的提升。」

Famous於2016年與蔡依林合影(圖片來自Famous臉書專頁)

Famous接下來將在6月10日出席新加坡UMF音樂節（Ultra Music Festival），除此之外，他也在ICRT電台每周六晚間12點的The Party夜間節目中擔任DJ，繼續追逐他的音樂夢。​