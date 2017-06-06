喜歡看擠粉刺影片？ 研究：有科學依據　

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合報導）喜歡看流傳在網路上的擠粉刺影片嗎？美國專門治療膿瘡及痘痘的醫生桑德拉‧李(Sandra Lee)，常在自己的YouTube頻道Dr. Pimple Popper分享清理患者膿瘡、巨型黑頭粉刺等的影片，深受歡迎，許多網友更直呼療癒，到底為什麼大家會喜歡觀看這些明明令人不舒服、噁心程度破表的影片呢？

研究發現，喜歡看讓人不舒服的影片是有科學根據的，美國聖約瑟夫大學專門研究「厭惡感(disgust)」的心理諮詢師Alexander Skolnick指出：「人們常會被讓自己不舒服的事物吸引。」

「厭惡感(disgust)」是一種遠古生物即具備的情緒感受，讓生物得以保護自己，厭惡感通常因著察覺到身邊環境有危險靠近而出現，比如說有蛇或者是其他蟲子等等，嘔吐是種噁心的表現，所以當看到這些令人作嘔的東西，我們會自然而然的感到反胃，並且避開。

而和厭惡感相反的一種情緒為好奇心，讓人想要探索、求知等等，當厭惡感讓我們對眼前事物退避三舍的同時，也可能同時驅起了我們的好奇心。《英國廣播公司》(BBC)報導，大腦會驅使我們學習的慾望，所以產生了「好奇心」，人類即便知道獲取一些無用的資訊對於我們並沒有任何好處，好奇心仍會驅使我們去探索、發掘未知的事物。

正常來說，好奇心和厭惡感是不會同時被激發，諮商師Skolnick和他的研究生在一個實驗中發現，越讓受測者感到厭惡的事物，通常較難引起他們的好奇心。

但是影片似乎不適用於此項實驗結果。不管是觀看這些擠粉刺的影片或是恐怖片，這兩種情緒竟然意外的同時存在。Skolnick認為，造成這個意外發現的原因是因為，即使對恐怖片以及噁心的影片感到厭惡，但是受測者是在一個「安全範圍」內刺激自己的感官。

他指出：「對，這些東西讓人不適，但你可隨時關掉這些影片，也就是說，受測者能夠自己拿捏受到這些影片的情緒刺激的程度，以及何時見好就收，讓自己在安全範圍內感受情緒上的刺激。」