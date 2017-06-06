道不同不相為謀 倫敦市長不歡迎川普訪英

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）隨著川普訪問英國的日程逐漸逼近，倫敦市長薩迪克·汗(Sadiq Khan)卻在日前表示，由於美國總統川普的所作所為「不符合英國價值」，英國應該選擇不歡迎川普來訪。

昨(5)日，薩迪克·汗受邀上節目，在英國電視頻道第四台(Channel 4)上指出，川普在很多議題上抱持著錯誤的觀點和態度，再加上川普推出的政策，有太多與英國的價值相悖，所以他不覺得在美國總統的來訪上，英國應該擺出紅地毯歡迎，甚至不應允許川普來訪。

一天前，薩迪克·汗指出，倫敦塔恐攻導致倫敦街頭的警力大幅增加，不過希望民眾在看到警察的時候不要恐慌，只要照常過日子就好，不過川普明顯會錯意，他不但批評其「不正視恐怖攻擊的危險性」，還在對方出面解釋時，在推特上指控薩迪克·汗「找藉口」而且「那樣子真悲哀」。

對於川普的行為，不只倫敦民眾感到不悅，連美國自己的官員都看不下去，美國駐倫敦大使Lewis Lukens在其推特上推文指出，他推崇倫敦市長的領導能力，也相信薩迪克·汗可以帶領倫敦走出恐攻的陰霾，藉此表達對其的認同。

除此之外，代表著全美擁有3萬以上城市或擁有民選行政首長城鎮的無黨派組織，美國市長會議(The U.S. Conference of Mayors)也向薩迪克·汗送上自己的支持。

聲明中指出，薩迪克·汗就像以往一樣從死亡和破壞的危機中重新站起，除了持續替倫敦的市民帶來希望，也支持那些長久以來保護並提供緊急協助給倫敦市民的人們，美國市長會議感謝薩迪克·汗在面對危機時所展現卓越領導能力。