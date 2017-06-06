美麗信花園酒店 光廊Light Café【沁夏花園下午茶饗宴】初登場

夏日將至，動輒30度以上的高溫，總是讓人食欲不振，這時最適合清新爽口的下午茶及特調飲品舒心消暑！美麗信花園酒店池畔餐廳酒吧《光廊Light Café》及《JIU BAR》推出【沁夏花園下午茶饗宴】及四款【清新特調飲品】，讓嘉賓可以坐擁池畔美景，優雅享受盤飾點心下午茶，或點杯特調放鬆心情，悠哉品味好時光。

6月12日起，美麗信二樓池畔餐廳-光廊Light Café嶄新推出雙人【沁夏花園下午茶饗宴】，以夏日花園為主軸，用綠意盎然的草坪打造清新視覺主調，並將食用花草、當季新鮮水果融合於甜點中，再以精巧童趣結合自然元素，打造獨一無二盤飾點心； 【沁夏花園下午茶饗宴】雙人享用每套 NT$1,099+10% ，毎日限量15 套， 可搭配兩款隨選茶飲，包括「經典茗茶」或「現煮咖啡」或「柚見花開」無酒精特調飲品 ，敬邀嘉賓偕同好友來場優質午茶饗宴。

此外，美麗信 JIU BAR 推出四款【清涼特調飲品】，融合熱帶島嶼風情與花果元素，毎杯NT$350+10% 。 特調飲品計有「柚見花開」，以微酸的夏季水果葡萄柚為主要口感，再加入夏季鮮花冰磚，用滿滿花意打造的吸睛效果。有著哈密瓜口味再加上鳳梨汁及檸檬汁的「JIU！Melon」，充滿熱帶水果香氣配上搶眼的鮮綠色，絕對是夏季飲品的代表；還有如海洋藍寶般耀眼的「Sea Breeze雞尾酒」，以藍色的藍柑橘酒調製而成，與池畔相呼應的藍色基調也成為池畔必點飲料；另外，還有走可愛俏皮風的小惡魔「Diablo雞尾酒」，準備與嘉賓一同消暑過炎夏，盡情徜徉於海島度假風情中。

全新雙人享用的【沁夏花園下午茶饗宴】， 毎套共 16樣精緻盤飾點心，當中共有8款甜點及3款鹹點，一次讓嘉賓味蕾體驗多重幸福 。

美麗信池畔餐廳酒吧，嶄新推出的盤飾點心【沁夏花園下午茶饗宴】及四款【清新特調飲品】，除了甜點的獨到精緻美味及創意清涼飲品外，現場更有緊連落地玻璃窗畔的戶外溫水游泳池，恣意與陽光、綠意、池水景緻相伴映襯，造就出午後的閑逸時光。美麗信獨家呈現嶄新的盤飾點心繽紛無窮魅力，即刻邀您與姐妹淘或至親好友預約浪漫幸福味！​