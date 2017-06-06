離岸風電政策突轉彎 民進黨團呼籲應納技術轉移

(台灣英文新聞 / 生活組綜合報導) 政府原訂於2025年達成非核家園，有媒體報導日前傳出能源局將離岸風力發電平均每度收購價為7元，未來若改採價格競標，每度恐殺到3元。此消息一出讓歐僑商會對風電政策轉彎強烈不滿，下週將向行政院長林全抗議。

中央社報導，民主進步黨立法院黨團幹事長葉宜津與民進黨籍立法委員陳曼麗上午在立法院舉行記者會，葉宜津說，為達非核家園，離岸風電與太陽能光電是一定要做，台灣有全世界公認10大優良風場，並準備以優渥價格購買離岸風電，全世界許多廠商願意投資。

經濟部次長楊偉甫日前在台歐風能大會中曾表示，政府積極推動低碳永續的能源環境，希望達到無核家園目標，而再生能源發電比例在2025年能達到20%。政府正著手階段式推動離岸風電發展，希望風電在2025年達到3GW的目標。目前已有22家廠商申請參與離岸風電的發展計畫，相信未來會有超過5,400億元台幣的投資投入該產業布局。

葉宜津說，支持行政院離岸風電採價格競標，當廠商競標時最重要的就是技術移轉，並以優渥價格補貼，綠能才能在台灣永續發展、達非核家園。

陳曼麗表示，一定要有遊戲規則，台灣市場就這麼大，一定會有競標，要有公平公開機制，把大部分國家做法融入標案，並長出台灣的產業。