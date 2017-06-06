交通禁令影響大 卡達湧超市搶購潮

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）在沙烏地阿拉伯開了頭之後，昨(5)日一共有七個國家與卡達斷交，沙國切斷陸海空交通更是讓卡達的民眾陷入恐慌當中，引發超商大規模的搶購潮。

儘管官方呼籲民眾冷靜，由於卡達三面環海，唯一的路上鄰國就是沙烏地阿拉伯，各類生活用品與食物高度仰賴進口，因此沙國切斷交通的行為，等同於對卡達實施了食物禁運，在卡達的首都杜哈(Doha)，民眾不願意冒任何風險，紛紛湧向鄰近的超商搶購食材。

在五國宣布與卡達斷交的幾小時後，卡達市中心最繁忙的購物中心之一湧現了排隊的人潮，市中心家樂福的排隊隊伍不只同時有好幾條，每排隊伍更有至少25人在排隊，架上的商品，只要是具有效期的牛奶、肉品等，全部都被一掃而空，每一輛消費者推著的推車也都是裝得滿滿的，生怕制裁持續下去，有天家裡會徹底吃完存糧。

一名住在卡達的斯里蘭卡人Azir表示，消息公布當天他仍在熟睡當中，是親戚特別從斯里蘭卡打電話叫醒他去進行採購，他的推車裡堆滿了嬰兒用品，這些都是給他18個月大的兒子用的。

另一名採買者，來自黎巴嫩的Ernest推著滿滿的兩輛推車說，得知斷交的新聞後，他幾乎是馬上出門前往超市，因為他知道在這個時間點，很多人一定跟他想的一樣，唯有搶先前往購物，才不會看著空空的貨架什麼東西都買不了。

鄰近超市的店員則表示，這兩天他們的工作十分繁重，必須不斷地把商品補貨到幾乎幾分鐘就會空掉的架上，不過，卡達政府也已經開始作出反應，呼籲民眾不需要進行「恐慌購買」，因為政府將會確保所有商品來源無虞。

不過真正的麻煩其實不是進口商品，而是出口，就像進口一樣，卡達出口的家畜、機械和精密儀器，幾乎都是走陸路途經沙國出去，更甚者，根據聯合國，卡達出口到沙烏地阿拉伯的商品價值在2015年一年就高達8.96億美元，無法與沙國進行貿易將嚴重打擊卡達經濟。

除此之外，沙國人民通常會在齋戒月結束之後，前往卡達邊慶祝重要的開齋節(Eid al-Fitr)邊度假，但是旅遊進禁令發布後，這個傳統恐怕必須暫停，也將嚴重打擊卡達服務業。