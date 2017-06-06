民生物價創27月新高 鮮奶漲幅9.15%為5年漲幅最大

(台灣英文新聞 / 生活組綜合報導) 行政院主計處今(6)日上午公布5月消費者物價指數(CPI)年增率0.59%，其中蔬菜下跌15.19%，水果跌3.37%。另外，鮮奶漲幅9.15%為63個月漲幅最大，創逾5年新高。在17項重要民生物資，5月平均較去年同月漲2.08%，創27個月以來新高。

綜合統計處副處長梅家瑗表示，5月CPI較4月增率0.59%，主因食物類中的水產品、乳類及肉類價格上揚，加上燃氣、油料費、醫療費用與理容服務費價格調漲；不過，蔬菜、水果、通訊費及3C消費性電子產品價格較去年低，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果，5月物價上漲1.18%，再剔除能源後的總指數，即核心CPI上漲1.11%。

主計總處說，17項重要民生物資CPI年增率竄高至2.08%，為2015年3月以來的高點。其中，鮮奶漲幅9.15%創2012年3月以來新高、洗髮精及潤絲精漲幅為7.5%；此外，醬油、豬肉漲幅也都突破4%，分別來到4.18%、4.12%。梅家瑗說明，鮮奶、豬肉漲幅飆高主要原因是去年天候欠佳影響產量所致。

梅家瑗進一步說，5月外食費漲幅2.08%，為2015年5月以來高點，主因去(2016)年部分商品降價，基期較低所致；今(2017)年來外食費漲勢仍平穩，預期未來外食費漲幅應該不會太高。

另外，最近受到豪大雨影響造成全台各地傳出農損災情，梅家瑗表示，這次農損不到新台幣0.7億元，相對去(2016)年梅姬颱風農損高達27.8億元、前(2015)年蘇迪勒颱風農損26.8億元，這次農損相對有限，加上相關單位的平抑措施，預估這次豪大雨對物價的影響有限。