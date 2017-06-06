寒舍艾麗酒店 5/24-6/30【午茶義饗】

SALUT！讓我們舉杯慶賀6月2日義大利71周年生日快樂！ 寒舍艾麗酒店 La Farfalla 義式餐廳於 2017 年 5 月 24 日 ( 三 ) 起至 2017 年 6 月 30 日 ( 五 ) ，每日 15 :00-17:00 下午茶時段推出【午茶義饗】義大利國慶饗宴，豐富的餐台以全自助式無限量供應北義、中義、南義各區特色料理 。令人食指大動的繽紛佳餚包含必嚐經典「惡魔燒烤雞」、以多重乳酪獻上完美協奏的「阿布魯佐風味豬肉乳酪派」、新鮮海味滿溢舌尖的「酥炸生蚵佐荷蘭醬」、「香辣蘿勒番茄淡菜」等，邀請賓客以味蕾的全然享受，歡度義大利國慶日！ 活動詳情及預訂請洽詢寒舍艾麗酒店 (02)6631-8000 或至 www.humblehousehotels.com 。

義大利北部料理－奶脂香氣豐腴迷人

義大利南北狹長、境內擁有多樣化的氣候型態，令飲食文化豐富多元，更享有「西餐之母」的美名！但在台灣提及義大利料理，普遍僅聯想到義大利麵與披薩，現在就與我們一同跳脫過往思維，品嘗La Farfalla為賓客獻上的義式新提案！首先品嘗義大利北部的濃郁奶脂香氣，料理大多以奶油和起士調味，口味較重，特別推薦 「 雙鮮佐櫻花蝦燉飯 」 將墨魚囊、洋蔥、蕃茄、羅勒一同燉煮做為高湯，並於燉飯中融入豬肉丁、火腿與櫻花蝦，鹹鮮滋味完美融合； 「 肉醬千層麵搭玉米糕」 將廣受台灣人喜愛的肉醬千層麵與義大利傳統「玉米糕」做結合，牛、豬絞肉炒香後，加入洋蔥、西芹、紅蘿蔔、番茄糊、紅酒、高湯，一起熬煮８小時製成千層麵內餡，麵皮與餡料間更抹入白醬，令品嘗口感更加清爽滑口。此外亦有 「 朝鮮薊烘烤海鱸」 、 「米蘭風味燜燒羊丁骨」 、 「 松露風味燻雞鮪魚比薩」 …等北義料理可供賓客選擇。

義大利中部料理－農村式的肉品佳肴

惡魔燒烤雞 」 ，將雞肉以黑胡椒、檸檬汁、鼠尾草、橄欖油醃漬8小時，並烤至表皮金黃，鮮嫩的肉質透著黑胡椒與檸檬汁的香氣，驚豔的美味擁有如惡魔般的迷人魅力； 「 阿布魯佐風味豬肉乳酪派」 可回溯幾世紀的經典食譜，將里科塔乳酪、水牛乳酪、帕馬森起司一同混入蛋黃中攪拌至滑順均衡，並填入義大利帕馬火腿、摩特戴拉大香腸與火腿丁一同混合，最後以甜餅皮包裹上述餡料一同烘烤，亦甜亦鹹的衝動間，碰撞出令人驚艷的味蕾風味； 「 托斯卡尼番茄豌豆燜燒烏賊」 於義大利經典紅醬中加入巴西利亞白酒、奧勒岡、月桂葉及碗豆一同拌炒，最後放入小卷一同悶煮，酸甜清爽喚起午後味蕾；喜愛義式開胃冷盤的賓客亦不可錯過 「 臘腸 . 橄欖 . 棕櫚心串 」 與 「綜合冷肉盤」 等佳餚。

義大利南部料理－甘美多樣的海鮮選擇