英倫敦恐攻釀7死 警方公佈2嫌相貌盼更多線索

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合外電報導）英國倫敦3日晚間發生的恐怖攻擊，造成7人死亡、48人受傷，英國警方今(6)日公佈三名嫌犯其中兩名的姓名及長相,表示當中一名嫌犯先前就受到英國警方及安全機構的注意。

此為英國近三個月內所發生的第三起恐攻事件，發生於著名景點倫敦橋，三名嫌犯開著廂型車高速衝撞橋上行人，之後下車衝進鬧區「波羅市場」，持長刀隨機砍人，造成7人死亡、48人受傷。

三名嫌犯皆在案發後8分鐘左右，遭警方擊斃。

半島電視台（aljazeera）報導，其中一名嫌犯是出生於巴基斯坦、稱作Khuram Shazad Butt的27歲英國籍男子，住在倫敦東部的巴金（Barking）多年，且先前便已受到英國警方及軍情單位（MI5）的注意及調查。

Butt被指與恐怖組織al-Muhajiroun有關聯，曾經被警方拘留，但未遭逮捕。

另一名為現年30歲、自稱原籍是摩洛哥和利比亞的Rachid Redouane。據媒體透露，Redouane也使用Rachid Elkhdar此一假名，且居住地與Butt相近。

警方聲明中指出，公佈姓名的2名嫌犯都具有穆斯林信仰，至於第3名嫌犯的身分，警方仍在進行確認。