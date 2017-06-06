6月6日台灣各報頭條速報

聯合報：1天7國集體與卡達斷交



聯合報6日報導，沙烏地阿拉伯、埃及、巴林、阿拉伯聯合大公國、葉門等5個阿拉伯國家、未獲國際承認的利比亞東部政府與馬爾地夫5日宣布與卡達斷交，阿拉伯國家指控卡達資助極端團體。法新社報導，這是多年來中東最大的外交危機。路透報導，5日國際油價先是上漲1.6%，隨後下跌超過1%。



中國時報：今年大學學費確定不漲



中國時報6日報導，今年大學學雜費確定不漲！教育部訂出106學年大學調漲學雜費原則，基礎漲幅定為0.445%、去年沒漲的學校今年可以漲1.88%、績優學校可漲2.88%，申請日期到昨天截止。不過教育部表示，全部158所大學中，僅仁德醫專（五專）申請調漲1.88%，其他157校均未申請。



蘋果日報：女大生戀已婚講師 墮胎還被判通姦



蘋果日報6日報導，為老師墮胎，還被師母告！已婚的金曲獎得主、台南藝術大學應用音樂系前專任講師饒瑞舜，6年前在中原大學教書時跟劉姓女大生發生師生戀，劉女畢業後到南藝大擔任助理，持續不倫戀，兩度懷孕還墮胎。劉女以孩子逼饒男與妻離婚，饒男受不了向妻坦白，雙方鬧上法庭，劉女被台南地院依相姦罪判7個月徒刑。



自由時報：輸電基建趕不及 裝置容量減7成 離岸風電改競標制



自由時報6日報導，小英政府的綠能政策出狀況！因台電輸電接收站容量不足，原訂2025年離岸風電要興建10GW（1000萬瓩）規模，恐只剩3GW（300萬瓩），且能源局日前悄悄公告，離岸風電要強制價格競標，歐僑商會對風電政策轉彎強烈不滿，下週將正式向行政院長林全提出抗議。