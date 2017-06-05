代理商證實結束代理 ANNA SUI等3品牌將撤台

彩妝三品牌ANNA SUI、PAUL&JOE、LADUREE確定8月31日離開台灣，在台的代理商表示去年就跟日方討論結束代理，之後由日本規劃，網友除不捨外，也認為是少女的回憶。



PAUL & JOE、LADUREE、ANNA SUI三個彩妝品牌，在亞洲的銷售為日本集團經營，在台灣代理商艾倫比亞企業。三品牌以往可愛、華麗的包裝設計，深受女性喜愛。



像是ANNA SUI最知名的粉餅、PAUL & JOE的貓咪系列商品、LADUREE的保養品，風靡年輕女性，也被愛用者暱稱三品牌為「包裝系」。



台灣代理商艾倫比亞公司表示，近年美妝品牌競爭激烈，經營起來相當辛苦，從去年底開始與日方溝通，經過半年討論，確定8月31日離開台灣，另外的Albion保養及其高級彩妝系列不受影響。



網友聽到這個消息紛紛表達震驚，「超愛pj（PAUL& JOE）底妝」，「（ANNA SUI）洋娃娃香水我也收集了兩三瓶，腮紅和口紅是大學時期的奢侈品啊」。



有人就說，「是高中生的夢幻逸品」、「大學同學很愛」、「時代的眼淚無誤」，也有網友「到現在還是很愛買他們家香水」。也有很多女網友表示，「想衝一波pj」。



但有網友提到，「雖然喜歡Laduree，但跟日本的價差…，完全不會想在台灣買」，而引出應該是前員工的人回應，「代理商定價沒有不合理呦（前份工作），真的日本的限制條件很多 而且都是連帶，進櫃就是1帶1（業績差的品牌）不然就拿不到代理 所以這些成本也只能反應在定價再加上百貨抽成高，唉，大家都很辛苦」。