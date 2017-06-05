6月5日「世界環境日」 該做些什麼？

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）大部分的人知道4月22日的世界地球日是展現自己如何愛地球的好時機，不過似乎比較少有人知道，今(5)日是世界環境日(World Environment Day)，也是一個環境保護的重要日子。

每年的世界環境日都有一個主題，今年的主題是由主辦國加拿大所選出，「人與大自然的連結」將成為今年的核心，這代表著人們應該多到大自然之中去進行戶外活動，藉由了解地球的美麗，來激發人們想要替後代子孫留下自然資產的想法。

在世界環境日這天，除了跟地球日一樣，人們會一起種樹，還會打掃鄰近街區，並挺身而出以對抗針對野生動物的犯罪行為，創立世界環境日的人認為，只要能讓人們走到室外擁抱自然，就是一步一步奠定未來愛護環境的基礎。

世界環境日的網站寫道，在近幾十年，科學的進步與日漸惡化的環境問題，讓人們開始了解自然是如何在各個面向，確保人類能安全發展、生存，比如說，海洋、森林與土壤其實是二氧化碳等溫室氣體的重要儲存槽，在被污染、過度開發和氣候變遷威脅時，脆弱的生態第一個受到影響，隱藏的問題馬上浮現出來。

官網也說，自然資產常常難以用金錢衡量，人們因此常把乾淨空氣之類的自然資源視為理所當然，直到這些東西受到污染、耗盡之後才會有所醒悟。

主辦團隊鼓勵所有人到附近的公園走走，並積極融入大自然當中，這意味著並不是僅止於走到湖邊「看湖」，而是（在安全的情況下）脫掉衣服跳進湖里，然後在社群媒體上以#worldenvironmentday的標籤與朋友分享這刺激的一刻；你也可以到山中健行，用自己的耳朵與眼睛去體驗環境中的一切。

不過，如果沒辦法「走入大自然」，在都市中也並非不能親近環境，除了前往「都市之肺」的公園外，如果能替住家或是附近的水泥叢林「添上一抹綠」，也算是了解大自然了。