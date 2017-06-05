北市5間醫院提供愛滋病匿名篩檢

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）暑假將至，年輕朋友歡度假期之餘，應特別注意安全性行為，並做好相關防護措施，如發生性行為時全程正確使用保險套及水性潤滑劑、不參加轟趴、性派對，或有多重性伴侶等危險性行為等，以降低感染愛滋病毒的風險。

根據疾管署統計資料顯示，2016年底本國籍累積通報33,428名愛滋個案中，分析感染危險因素，以不安全性行為最多（89.9%）、其次為注射藥癮（2.5%），年齡層以25至34歲最多（43.8%），其次為15至24歲（29.0%）。

台北市政府衛生局呼籲，民眾若為高感染風險族群，為自己及親密伴侶健康著想，應主動接受愛滋病毒篩檢。目前全台已有400個以上相關單位提供愛滋病匿名篩檢服務，民眾可就近至匿名篩檢醫院、同志健康中心、愛滋病指定醫院或當地衛生單位進行檢驗。

愛滋病與其他慢性疾病一樣，只要遵循醫囑規則服藥，感染者的生活品質與存活率可顯著提升。如擔心感染愛滋且基於個人隱私，可選擇至匿名篩檢醫院接受愛滋篩檢，以早期發現即刻治療。

目前台北市有5家醫院提供匿名愛滋篩檢服務；另針對高風險行為者（如愛滋感染者的伴侶、性行為頻繁且沒有每次戴套者等），經醫師評估後，可接受自費的抗愛滋病毒預防性投藥，並應每3個月或每半年進行愛滋病毒篩檢。