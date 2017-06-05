富邦歐亞絲路多重資產型基金 穩健布局

近期受惠於A股反彈及美股上漲，國際市場整體氣氛偏向樂觀，美國6月FOMC會議可能升息之預期已多數反應於全球市場。隨著中國大陸政府監管措施透露出穩定的訊息，加上一帶一路落幕，富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人謝秀瑛認為，短期內可觀察一帶一路相關概念股的海外新訂單及第二季財報業績狀況。

甫於4月份成立的富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)由於採多重資產型態布局的概念普遍受到投資人青睞，持續熱賣，截至5月底基金規模已近新台幣58億元，基金成立初期的布局將維持緩步穩健基調。由於今年以來全球主要股市多數呈現上揚，而債市在未來升息趨勢下波動度也大幅增加，貿然追高風險相對大增，謝秀瑛表示，將持續採取分批布局、或等待拉回再買進的策略進行布局。

謝秀瑛說，美國總統川普被罷免的政治風險隨其海外出訪而降低，且5月美國聯準會公布FOMC會議紀要基本上符合預期，多數FED官員認為再升息2次是合適的、且今年底前開始縮表也是適當的，故5月底資金也持續流入歐洲和新興市場。另外，6月8日英國將提前舉行國會改選，以及法國議會議員兩次選舉是否可讓執政黨過半，將是歐洲市場6月的觀察重點。

至於亞洲市場方面，近期也都呈現上漲格局。由於中國理監會政策從加強監管轉成維護流動性穩定，加上中國政府為穩定股市進場護盤，5月底盤勢以上漲反應，同期間香港恆生股市也受惠於國際股市上漲，及權值股財報亮眼。日本企業公布2016財年獲利優於預期，加上美元兌日圓維持在111水平，股市表現普遍上揚。

絲路經濟圈的印度表現亦不俗，印度5月份PMI製造業指數為51.6，自去年底廢鈔政策干擾後，顯示景氣已顯著持續擴張，且印度股市持續創高，基於經濟數據轉佳、雨季降雨量可望正常、以及未來GST法案利多之下，後續展望持續看好。債市方面，美國10年期公債殖利率預計將延續之前的區間整理趨勢。

謝秀瑛建議，投資人可善用「富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」進行全方位布局，該基金運用多重資產、多重區域、多重顧問等投資策略，投資於股票、債券、REITs等多重化資產，可掌握不同資產的投資特性。