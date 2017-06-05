今夏到Port23一口嚐盡地中海熱情盛夏

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 富邦旅管今(5)日表示，Port23全新夏季菜單以盛夏地中海為靈感，將開心果、薰衣草入菜，結合台灣在地食材，從湯品、沙拉到義大利麵、燉飯及主廚私房菜，化身成一道道引人食欲的夏日豐盛佳餚。推薦菜色包括源於法國傳統料理的「卡布奇諾蘑菇濃湯」；新鮮蔬菜搭配油封鮪魚佐檸檬蜂蜜橄欖油，吃下蔚藍海岸燦爛氣息的「尼斯沙拉」；靈感來自西西里島開心果，以五種海鮮一次入菜的「細扁麵佐醃漬綜合海鮮薑味開心果醬汁」；如同置身普羅旺斯品嘗「嫩煎香料半雞佐焦糖鳳梨醬汁」及南法花海氣息的「香煎鱸魚干貝佐薰衣草風味蔬菜及泰式酸辣醬」，在台灣就能感受濃濃地中海的夏日風味。

富邦旅管說，Port23夏日經典義大利麵「細扁麵佐醃漬綜合海鮮薑味開心果醬汁」，靈感源自於地中海盛產的大量漁獲，取用大蒜、檸檬、橄欖油將白蝦、干貝等五種海鮮醃漬入味，與西西里人稱之為「綠色黃金」的開心果和台灣老薑共同淬鍊醬汁，加入糖漬薑丁與檸檬凍，慢慢融化於麵條中，料豐清爽。「圓麵佐香料雞肉牛肝菌野菇醬汁」則以被義大利人稱為上帝送給人類最好禮物的牛肝菌，與彈牙麵條以番茄醬汁為基底大火快炒，搭配煎至甦脆的金黃雞腿肉更是一大亮點，外皮酥脆肉質鮮甜，完美詮釋地中海式熱情。「南瓜野菇燉飯附精燉牛腩」將義大利經典料理重新詮釋，選擇甜度高的南瓜製成泥狀，與多款野菇一同拌炒，BBQ醬與牛奶醃漬一天後的牛肋條紮實入色入味，蒸烤三小時軟嫩飽滿，覆上金黃色南瓜燉飯後灑上蝦夷蔥，形色味皆極致迷人。

富邦旅管進一步的說，前菜湯品「卡布奇諾蘑菇濃湯」源於法國尋常人家的傳統料理，描繪初夏食欲，以蘑菇煎炒逼出香氣，濃郁醇厚的湯底覆上細緻綿密的奶泡，讓兩種驚喜在口中一次化開。蔚藍海岸港口城市盛產陽光與美食的「尼斯」位處法、西、義三國交界，要讓「尼斯沙拉」變的多元繽紛。開胃菜塔町是法國中古世紀流傳的經典開胃菜，「酪梨鮮蝦塔町佐鮪魚醬」選用夏季營養盛品酪梨開啟夏日味蕾，烤得酥脆的法國麵包為底座，酪梨切丁與番茄莎莎、鮪魚醬輕輕放上，覆上一整隻肉質鮮甜鮮蝦，三種層次一次到位。

富邦旅管說，兩道主廚私房菜濃縮南法普羅旺斯料理精華，挑選肥美雞肉低溫烹煮，快速油炸表皮至金黃，再經烘烤，與夏季盛產的台灣鳳梨與焦糖一同熬煮「嫩煎香料半雞佐焦糖鳳梨醬汁」層層繁複工法，輕脆外皮鎖住帶有鳳梨香氣的嫩雞，搭襯配菜松露醬佐馬鈴薯、口感溫潤甜蜜。「香煎鱸魚干貝佐薰衣草風味蔬菜及泰式酸辣醬」為台灣金目鱸肉質細嫩多汁兼具養身，慢火輕煎將水份與鮮甜鎖住，配菜以薰衣草與薯泥層層堆疊，如置身南法花海，淋上泰式酸辣醬，提升口感層次。

富邦旅管說，Port23為夏日推出「輕甜涼夏•冰棒泡泡」限定飲品，選用來自台東鹿野的「春一枝」純手工水果冰棒，共推出四款沁涼飲品，包含消暑清爽的「檸檬泡泡」、甜度香氣濃郁的「柳澄泡泡」、口感酸甜的「百香果泡泡」、及吃得到洛神花酸鹹甜滋味的「洛神泡泡」，不僅視覺絢麗色彩滿溢，喝的更是一口口台灣純天然在地滋味，是今夏好喝到冒泡的消暑盛品!

富邦旅管說，除了要讓消費者感受盛夏地中海風情外，夏日新菜亦變化多款調味細緻的醬汁精隨，台義創意「寬扁麵佐綠竹筍豬肉醬汁」將清爽甜度高的綠竹筍刨成絲與麵條一同下鍋烹煮將甜味逼出，起鍋後一同拌入醬汁中，大地滋味瞬間竄出。另一道「辣味雞肉手工脆餅」將去骨雞腿肉香煎至金黃，甜椒、洋蔥丁、蘿蔓生菜大量鋪上烘烤後的墨西哥餅皮，番茄醬汁與剝皮辣椒成就整道料理香氣，微辣口感開啟夏季食欲。最後，大受饕客好評的甜點「荷蘭鬆餅」烤的金黃、奶油香氣四溢，佐以淡淡蘭姆酒，中間點綴上莓果及鮮奶油，以消暑冰淇淋襯托，溫潤與冰涼同時在口中化開。夏季凡任選一主食，亦可加價新台灣250元升級專屬套餐。