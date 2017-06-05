長庚雷射導引式胸腔鏡手術 精準切除肺癌

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣罹患肺癌人數年年成長，根據新出爐的台灣癌症登記報告，103年台灣新診斷肺癌人數為12,462人，相較於10年前的8,393人，大幅成長了50%，已是僅次於大腸癌的第二大癌。

肺癌由於早期症狀不明顯，患者確診時大多已是無法手術的第三、四期，因此死亡率居高不下，已蟬聯多年國人癌症死因第一位，也是全世界所有癌症死亡率第一位的癌症。根據統計，在台灣，每5個癌症死亡人口便有1個死於肺癌。

加上目前主流的胸腔鏡微創手術耗時費力，除定位過程易造成病患不適，轉送及等待過程中亦可能出現勾針脫落、氣胸、血胸等不良情況。因此林口長庚醫院胸腔外科醫療團隊，開發出「雷射導引式胸腔鏡手術」新技術，將早期肺癌手術流程做到無痛且無縫接軌。

自2016年6月開始，長庚團隊已成功完成30例雷射導引胸腔鏡手術，定位時間平均30分鐘，小至0.6公分的腫瘤也能精準定位切除，平均住院3天，研究成果已獲多本國際期刊刊登，包括「胸腔疾病」（Journal of Thoracic Disease)及「歐洲心胸外科雜誌」(European journal of cardiothoracic surgery）。

此方式與傳統方式相比，有幾個優勢，包括：(1)定位及手術一次完成，不但可減輕病患不適，也可減低在轉送過程發生勾針脫落的機會。(2)十字雷射準星輔助定位，比斷層掃瞄定位更準確且快速。不過不適合重度心肺功能不足疾患、血循不穩定或手術視野不足者。

根據統計，有越來越多的肺癌患者是已戒菸，或從不抽菸的人，其中不抽菸得到肺癌的人數，佔目前台灣每年新診斷肺癌的七成。長庚呼籲，除了抽菸史超過30包/年（即每天抽1包菸，超過30年；或每天兩包，超過15年；或每天3包，超過10年）的老菸槍外，有家族肺癌病史、肺結核患者，以及在高汙染環境例如金屬業、冶礦業工作者，可考慮接受掃描篩檢。