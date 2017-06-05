聯合國制裁無效 北韓：核武為國之根本

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）中國與美國在安理會聯手後，針對北韓的制裁案終於被聯合國通過，開始對北韓實行進一步的制裁，只是，看來北韓好像不是很在乎，也沒有放在心上。

北韓外交部發言人在昨(4)日指出，北韓將視聯合國的制裁為「對北韓人民的不友善舉動」，表示北韓不僅將不會因此屈服，各國要求北韓立刻停止的核子武器發展計畫也將持續，因為核子武器攸關國家利益，是北韓「存滅」的重要元素，因此無論聯合國如何施壓，北韓也不會屈服，核武最後絕對會「帶北韓邁向勝利」。

然而，相較於金正恩在此之前的用字，發言人已經顯得「和氣」許多，金正恩曾警告美國，如果美國執意阻撓北韓的計畫，「屆時核子戰爭爆發，上百萬的美國人都會因此喪生」，威脅的意味十分濃厚，不過或許也是因為如此，美國更不能讓北韓開發出足以抵達美國的飛彈。

在安理會開始制裁之前，不只是北韓的鄰國南韓、日本甚至是中國，在七大工業國(G7)會議上，各國也特別呼籲北韓循外交途徑解決問題，不過北韓仍一意孤行，持續向日本海發射短程導彈，飛彈甚至一度達到俄國邊境，引發俄國緊張。

俄國國防副部長亞歷山大•福明(Alexander Fomin)今日在新加坡舉辦的香格里拉對話論壇(Shangri-La Dialogue forum)上直言，頻繁的飛彈試射已經威脅到俄國人民的生命安全，因此俄國已經將北韓視為影響國家安全的因子。

而這也不是北韓第一次對聯合國協議視若無睹，從2006年北韓開始核子武器發展計畫以來，聯合國已經多次進行警告，北韓仍然照做不誤。

現階段，由於中國的阻止，聯合國未能在本(6)月2日對北韓追加新的制裁內容，只是在黑名單上加上與北韓導彈計畫相關的15人與4個組織，福明說，北韓經濟已經夠慘淡，經濟制裁應以把金正恩推上談判桌為目的，而不是進一步惡化區域關係。

美國駐聯合國大使妮基·哈利(Nikki Haley)表示，美國支持以和平談判解決北韓爭端，不過照現在的狀況看來，雙方坐上談判桌的時間依舊遙遙無期。