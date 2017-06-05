「Meet Colors! 台灣號」日本關西繽紛啟航

(台灣英文新聞 / 國際組 報導) 交通部觀光局今(5)日在日本關西宣傳「Meet Colors!台灣號」的觀光彩繪列車。繼「2017臺日觀光高峰論壇in四國」會議後，觀光局與日本山陽電氣鐵道株式會社(簡稱山陽電鐵)攜手合作首輛「Meet Colors!台灣號」列車。並且，在外交部駐大阪經濟文化辦事處陳訓養處長見證下， 交通部觀光局周永暉局長及山陽電鐵上門一裕社長於日本三大名城的 姬路城外的山陽電鐵姬路車站共同主持啟動為期一年的首航儀式。

交通部觀光局說，今年全力推動「Meet Colors!台灣」新魅力宣傳計畫，以「發現繽紛臺灣」為概念，邀請日本旅客透過親自來臺旅遊，找尋心目中喜歡的臺灣。這次策劃推出首輛取名為「Meet Colors!台灣號」觀光彩繪電車，配合山陽電鐵成立110週年，以及山陽電鐵與台灣鐵路管理局鐵道觀光乘車券交流合作計畫的契機下，將台灣的美食、購物、樂活及浪漫等多元旅遊魅力，塗裝彩繪於列車外觀及車廂內門板等，讓搭上彩繪列車的日本旅客猶如置身臺灣。

交通部觀光局進一步的說，「Meet Colors!台灣號」列車將行駛於大阪至姫路之間，從日本兵庫縣山陽電鐵姬路車站起運行，行經神戶、三宮、甲子園至阪神梅田站等人潮聚集大站，每日10班次（往返5次）、預計可吸引約80萬人次前來觀賞與體驗彩繪列車。

交通部觀光局表示，在山陽電鐵沿線49個車站電子看板從6月5日起也會同步播出台灣觀光宣傳影片，而自6月14日至15日沿線之阪神甲子園球場亦會辦理「台灣日」活動。另外，旅客持山陽電車1日劵可至台鐵兌換東北角一日劵等促銷，以及結合大型動態式的廣告宣傳，有助於提高臺灣觀光曝光率。