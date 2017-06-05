支持恐怖組織? 沙烏地等四國與卡達斷交

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）中東地區現在正陷入外交風暴，包含沙烏地阿拉伯在內的多個國家聲稱，為了懲戒「支持恐怖主義」的卡達，已經在今(5)日宣布與卡達斷交，除此之外，沙國更切斷所有與卡達的陸海空交通。

這些國家的斷交決定並非倉促進行，在此之前已有部分事件觸動阿拉伯國家神經，上(5)月底，卡達的臉書、推特及Instagram不約而同「遭駭」，發出許多爭議性的內容，包括以卡達埃米爾(酋長之意)阿勒薩尼(Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani)名義所發出的批評，沙烏地阿拉伯等國全部都在「假酋長」的攻擊名單上。

除此之外，對於卡達「支持恐怖主義」的指控也並非空穴來風。

2012年，遜尼派政治團體穆斯林兄弟會(Muslim Brotherhood)在埃及以合法選舉取得政權，不過翌年就受到軍方鎮壓，甚至被巴林、埃及、敘利亞、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國宣布為恐怖組織，卡達在選舉階段支持穆斯林兄弟會成員穆希(Muḥammad Mosi)則促使沙國、沙特和巴林召回大使作為抗議。

歷經八個月的對峙後，卡達政府屈服，驅逐了國內的穆斯林兄弟會成員，三國大使也隨後返回卡達，不過卡達受到外界質疑，並非只是因為穆斯林兄弟會，它除了包庇被巴勒斯坦激進組織哈瑪斯放逐的前成員Khaled Mashaal，還涉嫌贊助哈瑪斯在加薩走廊的行動，以及蓋達組織(al-Qaida)在敘利亞的分支征服沙姆陣線(Al-Nusra)。

當然卡達否認一切上述的指控，不過其他中東國家可不管這麼多，包括埃及、巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國在內的四個國家，在今(5)日宣布正式與卡達斷交，除了沙烏地阿拉伯全面切斷其與卡達的交通方式外，巴林也宣布將在48小時內撤出所有使館人員。

然而，由於中東盟邦對於美國的反恐佈局影響甚大，外界期待美國很快會對這次的外交風波有所反應，現階段美國已經承諾會極力促成雙方和解，不過截至截稿前，並沒有任何實質舉動。