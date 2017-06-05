〈時評〉罵蔡總統神隱 用口水救災？

梅雨過境，台灣多處淹水氾濫成災，許多藍營政治人民和網民逮到機會，批評蔡英文總統神隱，只會在災害應變中心聽取簡報，事實上，在災害發生第一時間，政治人物到場勘災，只會徒增困擾，不如不到現場。

每逢天災人禍發生後，政治人物要不要到現場？何時到現場？到現場時的衣著打扮，如何與災民互動？都會被放大檢視，政治人物只要一個小環結沒有做好，在網路發達的時代，立刻會被廣為流傳，引起一波波責難。

近來，最明顯的例子是，蘇花公路坍方中斷，花蓮縣長傅崐萁指責民進黨政府置若罔聞，甚至蔡總統在臉書上發文後，傅崐萁更批評蔡總統只會神隱在鍵盤後面。這次梅雨成災，總統府前秘書長羅智強也批評，現在蔡當總統，發生災情，不要說坐車來，連影子都不見，難道災情與災民忽然變得不重要了？

這些說法和文章，也不斷在網路上轉載，一時之間，蔡總統成為許多網民的眾失之的。但事實真的是如此嗎？

試著想一想，當仍處於災害發生階段，或是救災期間，政府高官跑到第一線，難道現場指揮官不用招呼、幫忙解說嗎？而蔡總統所到之處，為了維安考量，都必須動用警方人力、進行交通管制，這難道是救災的最重要任務嗎？

過去不乏這種情況，在災害第一時間前往視察，反而阻礙救災進度，甚至被外界批評是做秀，難怪現在蔡總統去勘災，是要重蹈覆轍嗎？屆時，蔡總統去了，是否又會引發另番批評？

因此，蔡總統第一時間選擇先前往災害應變中心，了解各地災情，是合宜、合適的做法，馬英九擔任總統期間，不也是採取類似作為嗎？批評蔡總統神隱，並無助於災情改善，難道是罵了蔡總統，這些人心情就會比較好嗎？

（作者李平華，資深媒體人）